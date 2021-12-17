МОЗ оптимизирует работу "скорой"

13:29 27 Июль Киев, Украина

В Украине установлены нормативы для скорой помощи, согласно которым, карета скорой должна прибывать на место вызова в течение 10 минут по городу и 20 минут за пределами города,однако по статистике порядка 70% карет скорой помощи не укладываются в отведенное время.

Команда Министерства здравоохранения в рамках медреформы планирует оптимизировать предоставление экстренной медицинской помощи.

«На этапе реформирования отрасли мы заметили, что у нас 2/3 пациентов не получают вовремя этой бригадой оказания помощи. Из общего количества вызовов – 6,8 млн, осуществляемых – 4,7 млн из них являются несвоевременными», – заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк

Садовьяк отметила, что это низкие показатели, и в МОЗ хотят их повысить. Для этого специалисты министерства разработали оптимальные алгоритмы оказания помощи по определенным категориям вызовов: