МОЗ оптимизирует работу "скорой"

В Украине установлены нормативы для скорой помощи, согласно которым, карета скорой должна прибывать на место вызова в течение 10 минут по городу и 20 минут за пределами города,однако по статистике порядка 70% карет скорой помощи не укладываются в отведенное время.
Команда Министерства здравоохранения в рамках медреформы планирует оптимизировать предоставление экстренной медицинской помощи.
Садовьяк отметила, что это низкие показатели, и в МОЗ хотят их повысить. Для этого специалисты министерства разработали оптимальные алгоритмы оказания помощи по определенным категориям вызовов:
- Критическое состояние – «скорая» приедет в течение 10 минут. Состояние, требующее немедленного реагирования, немедленного вмешательства, по сути реанимационных мероприятий.
- Экстренный вызов – в течение 20 минут. К нему относятся потенциально серьезные состояния, могут требовать такой быстрой оценки, неотложной помощи на месте или неотложной транспортировки.
- Не экстренные – состояния, которые не несут за собой угрозу для жизни и здоровья пациента, но речь идет о необходимости оказания медицинской помощи при, например, обострении хронических заболеваний.
- Непрофильные вызовы. В этом случае бригада скорой помощи не выезжает, пациент может получить консультацию по телефону.
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