МОЗ оптимизирует работу "скорой"

13:29 27 Июль Киев, Украина

В Украине установлены нормативы для скорой помощи, согласно которым, карета скорой должна прибывать на место вызова в течение 10 минут по городу  и 20 минут за пределами города,однако по статистике порядка 70% карет скорой помощи не укладываются в отведенное время.
 
Команда Министерства здравоохранения в рамках медреформы планирует оптимизировать предоставление экстренной медицинской помощи.
«На этапе реформирования отрасли мы заметили, что у нас 2/3 пациентов не получают вовремя этой бригадой оказания помощи. Из общего количества вызовов – 6,8 млн, осуществляемых – 4,7 млн из них являются несвоевременными», – заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк
Садовьяк отметила, что это низкие показатели, и в МОЗ хотят их повысить. Для этого специалисты министерства разработали оптимальные алгоритмы оказания помощи по определенным категориям вызовов:
  • Критическое состояние – «скорая» приедет в течение 10 минут. Состояние, требующее немедленного реагирования, немедленного вмешательства, по сути реанимационных мероприятий.

  • Экстренный вызов – в течение 20 минут. К нему относятся потенциально серьезные состояния, могут требовать такой быстрой оценки, неотложной помощи на месте или неотложной транспортировки.

  • Не экстренные – состояния, которые не несут за собой угрозу для жизни и здоровья пациента, но речь идет о необходимости оказания медицинской помощи при, например, обострении хронических заболеваний.

  • Непрофильные вызовы. В этом случае бригада скорой помощи не выезжает, пациент может получить консультацию по телефону.