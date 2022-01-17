«Моя мама лучшая»: в Украине пройдет уникальный фото-флешмоб

18:20 05 Май Киев, Украина





Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы мероприятия ООО «Холдинг нас», РАТЕГ, Национальный Реестр Рекордов Украины, ОО «Общая Победа».



Отмечается, что для того, чтобы стать участником флешмоба, необходимо 9 мая 2021 с 00.00 до 23.59:



1) Опубликовать пост с фото вашей мамы или совместное фото с мамой на своей странице в Facebook или Instagram с теплыми словами и поздравлениями и указать хэштег моямаманайкраща2021.



2) Зарегистрироваться в качестве участника флешмоба на сайте Ко Дню матери, который в этом году выпадает на 9 мая, в Украине планируют провести уникальный фото-флешмоб, который должен попасть в Нацреестр рекордов Украины.Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы мероприятия ООО «Холдинг нас», РАТЕГ, Национальный Реестр Рекордов Украины, ОО «Общая Победа».Отмечается, что для того, чтобы стать участником флешмоба, необходимо 9 мая 2021 с 00.00 до 23.59:1) Опубликовать пост с фото вашей мамы или совместное фото с мамой на своей странице в Facebook или Instagram с теплыми словами и поздравлениями и указать хэштег моямаманайкраща2021.2) Зарегистрироваться в качестве участника флешмоба на сайте РАТЕГ (организатор рекорда). Регистрационная форма станет доступной в день совершения рекорда, также предоставит вам возможность в дальнейшем заказать диплом участника рекорда после официальной регистрации рекорда Национальным реестром рекордов Украины.

«Выставлять можно любое фото вашей мамы, которое у вас есть. Это может быть семейное фото, где вас много, и с вами ваша мама. Это можете быть вы с вашей мамой или ваше любимое фото мамы - не важно, мама еще жива, или ее уже нет с вами. То есть, вариантов множество. Но делать много фотографий не надо, достаточно одного фото », - рассказал соучредитель ОО« Общая Победа »Александр Соколинський.

Он сообщил, что специально для этой акции разработана компьютерная программа, которая за 1 секунду способна принимать и обрабатывать данные 1 миллиона абонентов, для которых участие во флешмобе бесплатная.



Как отметил основатель «Национального реестра рекордов Украины» Валентин Щербачев, этот рекорд станет уникальным, поскольку не имеет аналогов в мире и в Книге рекордов Гиннеса.

«Я не сомневаюсь, что до конца дня, 9 мая, мы будем иметь рекорд, так как уже сейчас желающих принять участие в этом флешмобе очень много, люди в соцсетях уже выкладывают определенные модели по этому поводу. А 10 мая, где-то до полудня, мы уже подведем итоги. Аналогов в мире и в Книге рекордов Гиннеса, с которой мы сотрудничаем, таким рекордам нет, и это такой украинский оригинальный мероприятие », - сообщил он.

«Национальный реестр рекордов Украины» - основана в 1989 году проект в сфере регистрации и популяризации украинских и мировых достижений в Украине.