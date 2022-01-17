«Моя мама лучшая»: в Украине пройдет уникальный фото-флешмоб

Ко Дню матери, который в этом году выпадает на 9 мая, в Украине планируют провести уникальный фото-флешмоб, который должен попасть в Нацреестр рекордов Украины.
Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы мероприятия ООО «Холдинг нас», РАТЕГ, Национальный Реестр Рекордов Украины, ОО «Общая Победа».
Отмечается, что для того, чтобы стать участником флешмоба, необходимо 9 мая 2021 с 00.00 до 23.59:
1) Опубликовать пост с фото вашей мамы или совместное фото с мамой на своей странице в Facebook или Instagram с теплыми словами и поздравлениями и указать хэштег моямаманайкраща2021.
2) Зарегистрироваться в качестве участника флешмоба на сайте РАТЕГ (организатор рекорда). Регистрационная форма станет доступной в день совершения рекорда, также предоставит вам возможность в дальнейшем заказать диплом участника рекорда после официальной регистрации рекорда Национальным реестром рекордов Украины.
Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы мероприятия ООО «Холдинг нас», РАТЕГ, Национальный Реестр Рекордов Украины, ОО «Общая Победа».
Отмечается, что для того, чтобы стать участником флешмоба, необходимо 9 мая 2021 с 00.00 до 23.59:
1) Опубликовать пост с фото вашей мамы или совместное фото с мамой на своей странице в Facebook или Instagram с теплыми словами и поздравлениями и указать хэштег моямаманайкраща2021.
2) Зарегистрироваться в качестве участника флешмоба на сайте РАТЕГ (организатор рекорда). Регистрационная форма станет доступной в день совершения рекорда, также предоставит вам возможность в дальнейшем заказать диплом участника рекорда после официальной регистрации рекорда Национальным реестром рекордов Украины.
Он сообщил, что специально для этой акции разработана компьютерная программа, которая за 1 секунду способна принимать и обрабатывать данные 1 миллиона абонентов, для которых участие во флешмобе бесплатная.
Как отметил основатель «Национального реестра рекордов Украины» Валентин Щербачев, этот рекорд станет уникальным, поскольку не имеет аналогов в мире и в Книге рекордов Гиннеса.
«Национальный реестр рекордов Украины» - основана в 1989 году проект в сфере регистрации и популяризации украинских и мировых достижений в Украине.
День Матери празднуют по всему миру в марте или мае. Украина, как и большинство стран мира (около 100), чтит матерей во второе воскресенье мая. В этом году этот день приходится на 9 мая.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии