Моргенштерну запретили въезд в Украину

17:33 29 Апрель Киев, Украина

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) больше не сможет давать концерты для своих поклонников на территории Украины. Музыкант внесен в черный список.

Об этом 29 апреля сообщили в Министерстве культуры и информационной политики (МКИП).



Отмечается, что 22 апреля ведомство получило письмо СБУ о "включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Валеева Алишера Тагировича".



Соответствующим приказом МКИП от 28 апреля музыкант был внесен в список.



Подчеркивается, что процедура осуществляется автоматически, так как согласно действующему законодательству министерство не наделено полномочиями решать "включать" или "не включать" в указанный перечень.



Согласно статье 15 закона О кинематографии, МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений СНБО, СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.