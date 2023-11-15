Монах-доброволец и будущий настоятель: Путь священника, который вернул Лавре величие

18:55 15 ноября Киев, Украина





Отправив все это, он садился в первую же маршрутку, или быстро возвращался пешком в Киево-Печерскую лавру, в свою ризничую келью в церкви Агапита Печерского, заваленную боеприпасами. Там же он ждал военных, загружая их пикапы или джипы добровольной помощью. А когда он был один, то молился в своей келье. Затем он отправлялся в пещеры или на вечернюю службу.



Его звали отец Авраам. Один из образованнейших Весной 2022 года, когда небо над Киевом почти все время было серым, а сама столица не отходила от воздушных налетов, в одно из печерских отделений Новой Почты постоянно приходил молчаливый монах. Ряса, черная куртка, скуфья, два больших пакета в руках. Иногда у них были аптечки, иногда каски и одежда. Все шло к нулю...Отправив все это, он садился в первую же маршрутку, или быстро возвращался пешком в Киево-Печерскую лавру, в свою ризничую келью в церкви Агапита Печерского, заваленную боеприпасами. Там же он ждал военных, загружая их пикапы или джипы добровольной помощью. А когда он был один, то молился в своей келье. Затем он отправлялся в пещеры или на вечернюю службу.Его звали отец Авраам. Один из образованнейших священников Лавры, член Духовного Совета Лавры, монах-добровольец, ризничий монастыря. Он заботился об очень дорогой церковной утвари, но не имел своего автомобиля (нонсенс, как для богатых лаврских архимандритов периода Московского Патриархата). Он не искал богатых детей для собственного богатства, и с первых дней войны собирал средства на покрытие нужд военных знакомых.

Через год он будет служить настоятелем Киево-Печерской лавры Православной Церкви Украины. Хотя он и не мечтал об этой должности, не стремился к ней и не просил о ней.



Это была наша вторая встреча с главой Лавры. Первый из них состоялся неофициально. Тогда о. Авраамий просто согласился встретиться, пообщаться неофициально, познакомиться.



Сегодня мы сидим на хорах Успенского собора. И я подумала, что если бы не война, вот так бы выглядело чудо и счастье... Мы находимся в лучшем месте на Земле, в Украинской Лавре. А возглавляет его монах, для которого



НЕЗАВИСИМАЯ УКРАИНА, УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК И УКРАИНСКОЕ СОЗНАНИЕ – ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЕЩИ МОЕЙ СЕМЬИ. Это была наша вторая встреча с главой Лавры. Первый из них состоялся неофициально. Тогда о. Авраамий просто согласился встретиться, пообщаться неофициально, познакомиться.Сегодня мы сидим на хорах Успенского собора. И я подумала, что если бы не война, вот так бы выглядело чудо и счастье... Мы находимся в лучшем месте на Земле, в Украинской Лавре. А возглавляет его монах, для которого Украинская Церковь – сокровище...НЕЗАВИСИМАЯ УКРАИНА, УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК И УКРАИНСКОЕ СОЗНАНИЕ – ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЕЩИ МОЕЙ СЕМЬИ.

Батюшка, в конце марта этого года, практически в те же дни, когда государство в лице резерва объявило о прекращении аренды монастыря Московского Патриархата (послав четкий сигнал о том, что Московская Церковь не будет править в монастыре), общественность узнала, что в Лавре будет монастырь Православной Церкви Украины, и Вы, бывший монах этого же монастыря, станете его главой. Нас интересует, что было до этого? Какой была жизненная траектория до войны?



- Я родился и вырос во Львовской области, в семье священника. Он служил в церкви, постоянно посещал богослужения. С самого раннего возраста я был в храме.



Папа тебя заставлял? Была ли это любовь?



Любовь. Желание побывать в храме было у нас с детства. Я мечтал стать священником, подражать отцу. Я не знал, буду ли я монахом или женатым священником, но я хотел служить Престолу Божьему. Папа долгое время служил во Львовской области. Позже семья переехала в Черкасскую область. Шел 1991 год. Традиции Галичины, богатые и самобытные, были частью меня. Черкасская область отличалась: и по отношению к традициям, и по языку. Но отцу удалось донести до прихожан дух украинцев.



Моя семья всегда была и украиноязычной, и украинско-ментальной. Независимая Украина, украинский язык и сознание являются для нас основополагающими вещами.



Позже я поступил в Киевскую семинарию и академию. Что бы там ни говорили, здесь царил дух «русского мира». Все дисциплины преподавались на русском языке. Можно было отвечать на экзамены или проповедовать на украинском языке, но к таким студентам относились с осторожностью. Однако в семинарии были и украинские студенты. Мы объединились, выделились, хотя к нам относились не очень хорошо. Несмотря на навязывание идеи «безблагодатных раскольников», мы посетили Владимирский собор и поклонились мощам великомученицы Варвары и священномученика Макария. У нас не было осуждения непризнанных автокефальных церквей...

Как вы проскочили через эту бациллу Русмира, что Московский Патриархат – единственный канонический. Говорили ли нам, что грех раскола не смывается кровью мученичества?



- Заученные фразы не собьют с ног человека, у которого сформировались взгляды и здравый смысл. Я понимал, что это все манипуляция, которая работает на определенный электорат.



Окончив семинарию и академию, я вернулся в Черкасскую область. И там правящим архиереем тоже был митрополит Софроний. Он имел проукраинские взгляды и мечтал об автокефалии. Некоторые в архиереи Московского Патриархата не любили его за это, некоторые презирали.



Почему он не приехал на объединительный Собор?



- Он искренне хотел Украинскую Церковь. И он должен был быть на совете. Накануне собора он встретился с тогдашним президентом Петром Порошенко. Он наградил его государственной наградой. Но его окружение просто не дало ему уйти. Его заперли и объявили больным. Но в интернете есть запись о том, как он вышел в Интернет на Объединительный Собор, благословил действие Святого Духа.



Моя жизнь сложилась так, что мой дальнейший путь лежал к монашеству. Так как я был студентом в Лавре, я решил вернуться сюда. Перед этим у меня был разговор с губернатором Полом. Я понимал, что это будет нелегко, так как митрополит Павел был не в восторге от меня.

Почему?



У каждого священника есть личное дело. Для меня война началась в 2014 году, уже тогда я перестал поминать патриарха Кирилла. Войну осудил и митрополит Софроний. В моем личном деле были обращения от верующих из девяти приходов. Все мои приходы были проукраинскими, поэтому они попросили нас не поминать Кирилла на богослужении.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я ОПУБЛИКОВАЛ МОЛИТВУ ЗА УКРАИНУ, МНЕ ПОЗВОНИЛ ГУБЕРНАТОР ПАВЕЛ И СКАЗАЛ, ЧТО ОБО МНЕ ПОЗАБОТЯТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЛЮДИ



Интересно. В 2014 году все девять приходов перестали поминать Кирилла. Люди должны были доверять тебе.



- Мы были едины в нашем стремлении, у нас был подъем в желании иметь единую церковь. Владыка Софроний поддержал меня в этом и категорически не одобрял носителей русского мира. Когда я увидела поддержку верующих, я поняла, что Господь ведет меня по этому пути. Поэтому митрополит Павел не был в восторге от моего приезда. Но он был убежден, что пройдет время, и «Авраам станет нашим». В 2019 году я уже был в Лавре. Я встретил Томос с надеждой. Я надеялся, что Московский Патриархат будет двигаться в сторону автокефалии.



Потом началась война... В первый день я прочитала в своей камере молитву за Украину и разместила ее на своей странице в Фейсбуке. Реакция митрополита Павла была ожидаемой. Он позвонил мне. Мол, какое я имею право, у нас свои молитвы, на церковнославянском языке. Он сказал: о вас позаботятся определенные люди. И я поняла, что вряд ли смогу продолжить свое служение в Церкви, которая не готова молиться за нашу страну. Я поняла, что мне нужно что-то решать, что-то менять в своей жизни. Все, что происходит в жизни человека, происходит по воле Божией. И, как говорит Господь: не вы Меня избрали, а Я вас. И я даже не знала, как это должно быть, что это должно быть, но каждый день я видела, что никакого движения в сторону Украины нет.

Как вы стали волонтером?



- У меня были верующие и из Черкасской области, и из Киева. После полномасштабного вторжения я начал искать способы помочь военным. Я понимал, что пока есть защитники, мы будем стоять. Если не они, то Киев превратится в сотни Бучи и Гостомеля. У кого-то из моих друзей из армии были определенные запросы, другие, самые близкие мне люди, организовали сбор средств. Из-за рубежа стали поступать боеприпасы, бронежилеты, каски, аптечки. Я собрал все вместе в своих кельях в храме Агапита. Слава Богу, помощь пришла, люди присоединились. Было очевидно, что это был знак от Бога, что Господь посылает помощь военным.



Знал ли митрополит Павел?



- Я не отчитывался, я не показывал свою волонтерскую деятельность. Но они знали, потому что ко мне постоянно подходили военные. Потом говорили: «Мы не русский мир, Авраам помогает». К сожалению, многих из тех, кому я помогал, уже нет в живых. Мне больно... (Он делает паузу, чтобы собраться с силами.)



Как вы перешли в ПЦУ?



- В монастыре меня все время называли предателем. Обстановка в монастыре становилась все более напряженной. Мои военные друзья предложили познакомить меня с митрополитом Епифанием.



А осенью прошлого года была встреча с Блаженнейшим Владыкой, которую я никогда не забуду.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ЕПИФАНИЕМ МНЕ СТАЛО ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ



Вы с Блаженнейшим Епифанием – интроверты, как вы поладили с первой встречи. Химия отношений или только Святой Дух?



- Наконец, – улыбается викарий, – Предстоятели ведут себя по-другому, часто не имеют времени на встречи. И хотя мы с митрополитом более-менее ровесники, я чувствовал в нем отца Церкви, очень близкого по духу человека. Мне даже стало легче дышать. Господь смотрит на сердце человека. Дух Святой действует, когда это на благо Церкви, на благо людей. Эта встреча ясно показала, что эта Церковь – Божья, избранная и ведущая ко спасению. Она болеет за свой народ, молится за свой народ.



Вы вышли оттуда клириком ПЦУ?



– Я стал священнослужителем после своего публичного заявления 29 марта. Зимой я еще жил в Лавре. Если бы я сразу заявил, что ухожу, мне пришлось бы немедленно уехать. За несколько дней до заявления о переходе в ПЦУ я взяла свою маленькую сумочку и ушла. Жил в Михайловском. На следующий день в келью ворвался самый ревностный из монахов. Они начали издеваться над военной амуницией, надевать каски, высмеивать, снимали себя на видео и выкладывали в интернет. Это была одежда, которая предназначалась для защитников. И я был поражен. Ребята гибнут, а они издеваются в каске и при этом говорят, что они украинцы...



Как вы узнали о своем назначении временно исполняющим обязанности губернатора?



– За несколько дней до официального опубликования Блаженнейший Епифаний пригласил меня и дал прочитать приказ. Я не ставил перед собой цель получить должность, хотел перейти в ПЦУ и продолжить монашескую жизнь в другой юрисдикции. Я не был готов к таким радикальным переменам. И я поняла, что это крест. Вы ответственны, вы должны взвешивать каждый шаг, быть и внимательным, и осторожным во всем: словах, действиях.



Как это восприняли в семье?



- Мы были впечатлены. Но реакция родителей такова: это крест. Главное, чтобы это приносило пользу. То есть они поняли: это древний монастырь, где подвизались монахи. И здесь надо быть правителем не по названию, а по духу, подвигам, трудам. И для меня главное – вернуть тот дух Лавры, который когда-то был. Это главный приоритет, над которым я работаю почти каждый день. Есть много вызовов, с которыми мы сталкиваемся: и война, и опыт пребывания Москвы. И есть еще один вызов – современный мир, который хочет насаждать идеи. Однако есть вещи, которые остаются неизменными. Монахи не от мира сего: они отрекаются от всего, выбирая нестяжательство, смирение. Послушание, любовь, кротость должны господствовать в монастыре. Монах не должен думать, что он хочет ту или иную машину. Значит, он не монах.



Скажите, когда государство объявило о расторжении соглашения и одновременно о создании монастыря ВТО, кто-то в монастыре позвонил вам, просился перейти в ВТО?



– Когда публично объявили, что я назначен исполняющим обязанности, мне звонили. Некоторые из братии поздравили, подчеркнув, что это будет очень тяжело. Украинское крыло братии, с которой я общался еще в юрисдикции МП, было настроено на переход. Все ждали 29 марта. Но они по-своему видели ситуацию. Думали, что мгновенно будет оцеплен монастырь, Лавру очистят от руководства и тогда они присоединяются к ВТО.

Вот знаете, я обсуждала это с коллегами, можно ли было действовать по-другому. Мы думаем, что, например, если бы государство перекрыло камазами вход в нижнюю Лавру, все закрыло, то никто не смог бы устраивать шоу, стояние, глуповатые протесты, и они на следующий день проснулись бы в автокефальной Лавре… А так этот весь маскарад русмера продолжался еще полгода.



– Возможно, государство не до конца осознавало масштабы саботажа, поэтому и не доработало. Раньше, когда я был в юрисдикции МП, братия так и говорила: нам все равно: Онуфрий или Эпифаний. Главное – быть в Лавре. Некоторые говорили, что, мол, ВТО – каноническая церковь, которую постепенно признают. Братия была готова приобщиться. В настоящее время на монахов оказывают давление. Каждый шаг отслеживается. Когда мы вошли в Нижнюю Лавру, нам дали 70 корпус как служебное помещение. Часть братии, с которыми я общался, позвонила по телефону и попросилась на встречу. После наших встреч их сдали, и Павел вызвал их на разговор к себе у Вороньки.



А почему они поехали к нему? Зачем так бояться, что за рабство?



– Не знаю причин, почему уехали. Павел – человек непростой. Наверное, на кого что-то имел, чем мог запугать. Хотя у каждого есть свой выбор. Если бы не поехали, ничего бы не было.



Но, несмотря ни на что, монастырь ВТО формируется. Есть до семи человек, и есть желающие присоединиться. Это монахи ВТО. Блаженнейший последнему дает шанс монахам МП присоединиться.



А сколько монахов МП осталось в обители?



– Почти 60 человек.



Где остальные?



– Часть монахов ушла в собственные дома, часть в других монастырях. Все понимают, что служить в Лавре в юрисдикции МП они не смогут. Другие уехали: один во Францию, другой в Бразилию, еще кто-то – в Германию. И у меня вопрос: почему не в россию, а в Европу, которую вы называли безбожной и ненавидели.



Наверное, поехали клевету на нас возводить, говорить о гонениях?



– Наверное. Остались старики, которые еще не определились. Среди них есть последователи "русского мира". Часть из них хочет присоединиться к ВТО. Им некуда иди. Их никого никуда не берут. Мне просто жалко, они заложники ситуации. Если они окажутся за стенами Лавры, то поймут, что никому не нужны. Куда они уйдут? Их к порогу здания митрополита Онуфрия не допустят. Мы не будем выгонять. Предоставим один корпус, обеспечим едой, дадим человека по уходу. Но служить в храмах Лавры они не будут.



Как вам кажется, есть ли у братии хоть немного осознание, что они так страшно ошибались по отношению к России?



– Да, есть разочарование. И это тяжело тем, кто живет здесь длительное время. Я думаю, что в их душах много смятения. Хотя их пытаются убедить, что они мученики. Какие мученики? Первые христиане жили в совсем иных условиях: не в центре столицы. Первые христиане не имели такого выбора: жить и молиться в своей обители за свое государство. И это только по одной просьбе: отречься от страшного «русского мира», доктрины, которая все абсолютно разрушает, уничтожает, убивает, родителей, мужчин, детей. Недавно в Сумской области погиб приехавший к дедушке парень. О какой духовной связи с ними можно говорить? Ведь их цель – не любить, а убивать. Они учат не прощать, а пытать. А иногда я думаю, что Господь попустил эту ситуацию с Церковью, чтобы мы узнали глубину их погружения, что они ждут русских… Я уже в войну записки в Лавре нашел: о здравии русских воинов…



Интересно, что когда я пыталась подать на молебен за героев Украины, но отмечала, что они автокефали, то женщины на кассе просто рвали и бросали мне их в лицо.



– Не удивляюсь.



Каков уровень образования братии Моспатриархата? Они знали, что преподобные были клириками Вселенского патриархата?



– Думаю, что нет. Они полагают, что они были Московского патриархата, а не монахами Константинопольского патриархата. Более того, после аннексии Московией Киевской митрополи, тридцать лет продолжалось против братии, которые не хотели быть в МП. А при святителе Петре Могиле никакого речи не было о Московском патриархате, а Лавра была мощной во всем: образованности, благотворительности, социальных проектах. А какие у Лавры были криторы во времена Гетманщины – мы в заупокойных молитвах вспоминаем гетмана Мазепу, которого анафематствовала москва.



Когда вы заселились в Лавру?



– В августе. Нам выделили 70 корпус к Новому году. Когда будет завершена передача имущества от монастыря заповеднику, будет понятно, что еще будет монастырь. У нас нет долгосрочных договоров, пока не переданы все объекты. До Нового года министерство дало разрешение на использование Успенского и Трапезного храма. Есть еще домовой храм при корпусе. Там проживают наши монахи, звучат украинские молитвы. Процедура передачи продолжается, но из-за этих препятствий верующих, которые блокируют помещение и не дают закончить работу комиссии, до сих пор нет отопления.



Угрозы Вам есть?



– Да. Приходят смс. Но Господь и поддерживает и утверждает. После поездки на Афон я это особенно почувствовал. Меня принимали со всеми почестями, как игумена. Когда мы прибыли на Ксенофонт, там была делегация украинцев, которая ехала в летнюю школу в Волос. Среди них – представители духовных школ Моспатриархата. Когда они увидели, как игумен принимает нас, то для них это было неожиданно. Они не служили, не причащались. У меня был душевный разговор с игуменом монастыря Алексеем Герондой. Эти слова вспоминаю каждый день. Он говорит следующее: «Митрополит Онуфрий хороший человек, но все, что происходит в УПЦ МП, это из-за непослушания Вселенской Церкви». Потому что в 2018 году, когда он пренебрег приглашением на собор, это было непослушание. Геронда заверил в своей молитве о Украине и наших военных. Говорил, что нужно потерпеть и все пройдет, Лавра расцветет, наберет силы по-прежнему. Я пригласил его, он пообещал, что прибудет в Киево-Печерскую Лавру в ближайшее время.

Лавра раньше – это десятки магазинов и на территории, и рядом. Практически ни один сейчас не работает. Кому принадлежали магазины?



– Все в нижней Лавре было за предыдущим наместником. Окружение контролировало, снабжало работниками.



Вот мнение, что личное состояние некоторых архимандритов строилось на том, что есть чада. Эти чада приходили к преподобным, просили монаха помолиться и жертвовать ему деньги. Так покупались машины и квартиры отдельных монахов, правильно ли я говорю?



– Все было, это не тайна. Состоятельные чада могли пожертвовать что-то духовнику, если в жизни произошли перемены.



Кто ухаживает за мощями преподобных? Кто переодевает их?



– Преподобные ухаживают за монахами Московского патриархата, пещеры еще не переданы. Но это для священника не сложная наука – переоблачать преподобных. Я не раз сам помогал это делать. Навык переоблачать есть у каждого священника.



Каков будет богослужебный порядок в монастыре? Вы также будете служить литургию каждый день в пещерах?



– Конечно, все будет. И в храмах, и в пещерах. Пока пещеры не переданы, мы не служим. Однажды через полгода после назначения я спустился с военными в ближние пещеры. Реакция верующих МП была крайне неадекватна: они начали петь, кричать… Благодаря реакции работников заповедника, которые спросили, на каком основании они там находятся, когда есть ограничения на вход, они усмирились и ушли. Очень обидно, но эти люди зависят от идеологии «русского мира». В воскресенье по благословению блаженнейшего привозили мощи преподобного Меркурия. Пришли тысячи человек. Это свидетельство того, что украинская Лавра оживает. По субботам, воскресеньям людей не так много, потому что новая община формируется практически с нуля. У нас только закладывается скелет. У них на это было 35 лет, за каждым храмом находились свои прихожане. Поэтому меня удивляет наивность прибегающих верующих МП фотографируют нас и говорят: верующих мало. Но я вспоминаю, как этой зимой, когда оказалось поведение МП, то на службах митроплитов Павла и Онуфрия можно было увидеть лишь нескольких бабушек и студентов. И в этом служил предстоятель. Или в храме Агапита на службе предстоятеля Онуфрий служит, то стоит сотня людей. А где те миллионы людей, которые вроде бы придут защищать Лавру? От кого защищать? От украинцев?



Все богослужения будут возобновляться.

Какой вы видите Лавру через два-три года? Будут ли здесь магазины? Кафе? Церковные мастерские по пошиву священнических облачений?



- Если мы говорим о благотворительных столовых, трапезных для бедных, то они будут. Но это будет другой формат. Нам будет ровно столько, чтобы обеспечить себя: одеть братьев, накормить их. Также хотелось бы открыть приют для детей, потерявших родителей на войне. Но Лавра – памятник ЮНЕСКО, мы не будем нарушать условия соглашения с государством, как это делали наши предшественники.



А ради чего вы будете жить и работать? Монастырю нужны деньги на проекты, например, приюты.



- Есть хорошие люди, которые уже помогают Лавре. Здесь проблем не будет. Многие благотворители заинтересованы в том, чтобы Украинская Лавра, украинское духовенство.



Вы молодой монах. Под вашим командованием будут разные люди, некоторые из которых старше вас. Вы воображаете себя их отцом? А они вы?



- Мы уже вместе строим свою монашескую жизнь: молимся, вместе моем посуду, убираемся. Мы все делаем вместе. Один дьякон готовит. Не вижу проблемы. По будням мы служим в домовой церкви... Я стараюсь, чтобы братья не чувствовали, что я выше по положению. Конечно, есть обязанности, которые возложены на меня, а есть их обязанности и монашеская дисциплина. Но это при взаимопонимании и помощи.



Кто из лаврских монахов вам ближе всего?



- Все иноки близки: Антоний и Феодосий, преподобный Авраамий Трудолюбивый, в честь которого я был назван...



О, и они молятся ему о том, чтобы он устроил их дома. Кто-то просит Авраама купить дом, а ты приобретаешь целый монастырь.



– Жизнь Авраама очень коротка, известно, что он старался угодить братии во всем. Вместе с монахами он готовил и работал.



О, значит, вы поняли это буквально?



- Когда тебе дают имя святого, то ты должен каким-то образом соответствовать его жизни, – улыбается настоятель монастыря, – если ты монах, то ты должен тянуться к его добродетелям. Если он исповедник, то он должен исповедоваться, если он святой, то его жизнь должна быть похожа на святого хотя бы в чем-то... И помните, что наши святые молятся за нас.



В миру меня называют Михаилом в честь Архангела Михаила. В монашестве – в честь первосвященника Аарона. В монашестве – Авраам. Это три святых, к которым я все время обращаюсь, прося помощи и защиты. И я верю, что они мне во всем помогают.