МОН призвало школы создавать расписание, которое будет подстроено под графики отключения света

17:18 08 ноября Киев, Украина

Министерство образования и науки советует школам создавать гибкие графики расписания уроков, которые будут подстроены под графики отключения электроэнергии, сообщил первый заместитель министра Андрей Витренко.

"Мы советуем педагогическим коллективам создавать гибкие графики проведения образовательного процесса, которые будут коррелироваться с графиками отключения электроэнергии в том или ином учреждении образования. Это единственный выход, который на сегодня существует", - сказал представитель министерства во время брифинга.

Такие же рекомендации озвучены для других уровней образования.



Витренко отметил, что ведомство работает над различными механизмами, чтобы предоставить детям возможность загружать на свои гаджеты эталонные уроки, когда есть электроэнергия.