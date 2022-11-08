МОН призвало школы создавать расписание, которое будет подстроено под графики отключения света

Министерство образования и науки советует школам создавать гибкие графики расписания уроков, которые будут подстроены под графики отключения электроэнергии, сообщил первый заместитель министра Андрей Витренко.
Такие же рекомендации озвучены для других уровней образования.
Витренко отметил, что ведомство работает над различными механизмами, чтобы предоставить детям возможность загружать на свои гаджеты эталонные уроки, когда есть электроэнергия.
Витренко отметил, что ведомство работает над различными механизмами, чтобы предоставить детям возможность загружать на свои гаджеты эталонные уроки, когда есть электроэнергия.
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