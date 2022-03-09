МОН опубликовало видео с разъяснениями для поступающих

17:54 10 Июнь Киев, Украина

Накануне основного этапа вступительной кампании Минобразования и науки Украины (МОН) запускает серию видеороликов, с ответами на самые распространенные вопросы, которые беспокоят будущих студентов и их родителей.

Об этом говорится на сайте МОН.



В первом видеоролике объясняется, как подавать заявление через электронную систему. При подаче заявления нужно выбрать:

регион, в котором планируете учиться;

учебное заведение;

форму обучения;

специальность.

Другой ролик призван помочь с непосредственным выбором будущей специальности через электронные сервисы