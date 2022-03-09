МОН опубликовало видео с разъяснениями для поступающих

17:54 10 Июнь Киев, Украина

Накануне основного этапа вступительной кампании Минобразования и науки Украины (МОН) запускает серию видеороликов, с ответами на самые распространенные вопросы, которые беспокоят будущих студентов и их родителей.
 
Об этом говорится на сайте МОН.

В первом видеоролике объясняется, как подавать заявление через электронную систему. При подаче заявления нужно выбрать:
  • регион, в котором планируете учиться;
  • учебное заведение;
  • форму обучения;
  • специальность.
Другой ролик призван помочь с непосредственным выбором будущей специальности через электронные сервисы
База видеоразъяснений для поступающих будет пополняться новыми материалами до 1 июля - тогда начнется основной этап вступительной кампании. Видеоролики будут публиковать на сайте МОН в разделе "Вступительная кампания 2021" и на официальном YouTube-канале.