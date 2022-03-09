МОН опубликовало видео с разъяснениями для поступающих

Накануне основного этапа вступительной кампании Минобразования и науки Украины (МОН) запускает серию видеороликов, с ответами на самые распространенные вопросы, которые беспокоят будущих студентов и их родителей.
Об этом говорится на сайте МОН.
В первом видеоролике объясняется, как подавать заявление через электронную систему. При подаче заявления нужно выбрать:
- регион, в котором планируете учиться;
- учебное заведение;
- форму обучения;
- специальность.
Другой ролик призван помочь с непосредственным выбором будущей специальности через электронные сервисы
База видеоразъяснений для поступающих будет пополняться новыми материалами до 1 июля - тогда начнется основной этап вступительной кампании. Видеоролики будут публиковать на сайте МОН в разделе "Вступительная кампания 2021" и на официальном YouTube-канале.
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