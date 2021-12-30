МОН: методы противоздействия буллингу в школах

20:23 18 Август Киев, Украина

В рамках подготовки к новому учебному году, департаментам образования и науки областных и местных администраций получил рекомендации от МОН, в которых говорится о том, как эффективно противодействовать буллингу в школах.





Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Чтобы противодействовать любым конфликтам (буллингу) среди участников образовательного процесса в школе, МОН рекомендует практические шаги внедрения концепции "Безопасная и дружественная к ребенку школа" в учебных заведениях в 2020/2021 учебном году. Рекомендации направлены департаментам образования областных и местных администраций и размещены на сайте МОН ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концепция содержит онлайн-инструмент "Экспресс-оценка" для осуществления мониторинга актуального состояния безопасного образовательной среды и получения информации об уровне безопасности.