Молдова изменила правила пересечения границы для украинцев

15:39 05 мая Киев, Украина

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии внесла правки пересечения границы для украинских беженцев.



Согласно им те украинцы, которые въехали на территорию Молдовы на основании паспорта, даже со истекшим сроком годности могут выехать по этому же документу.



Об этом сообщает издание NewsMaker.



При этом в решении комиссии говорится, что условия упрощенного пересечения государственной границы можно применить только один раз.



Также комиссия по ЧС скорректировала меры защиты для детей из групп риска и детей, разлученных с родителями.



Теперь ответственные за прием несовершеннолетних детей из Украины будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты.



По предварительным данным, на территорию Молдовы с начала полномасштабного российского вторжения в Украину выехало около 450 тысяч украинцев.