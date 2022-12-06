МОК оставит бан для российских и белорусских спортсменов

12:42 06 декабря Киев, Украина

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен немедленно отменять санкции против россии и беларуси. Об этом заявили члены Исполнительного совета МОК на своем заседании.

После вторжения россии в Украину МОК рекомендовал спортивным органам управления отстранить от соревнований спортсменов из россии и беларуси и не проводить соревнования на территории этих стран.

Тем не менее, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК должен быть нейтральным и предложил допускать атлетов из россии и беларуси на турниры, в которых они могут завоевать путевки на летние Олимпийские игры в Париже.

Выступая в первый день заседания Исполнительного совета МОК, пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс сказал, что санкции, введенные в начале войны, не претерпели никаких изменений, несмотря на то, что до начала Олимпиады в Париже осталось чуть более полутора лет.
"Сейчас не пора снимать санкции с россиян или белорусов. Санкции остаются. В конце концов, это немного спекуляция [относительно того, когда санкции могут быть сняты]... На данный момент есть много факторов. Мы все еще готовимся к Играм. Хотя квалификация уже скоро. начнется. Надо посмотреть, как будут обстоять дела. Ситуация там [в Украине] быстро меняется, часто меняется каждый день. Санкции пока остаются в силе".
Некоторые федерации четко выразились, что единственным способом восстановить представительство россии и беларуси в спорте есть вывод российских войск из Украины.
"Это достаточно просто. Убирайтесь из Украины", - заявил на прошлой неделе президент Всемирной федерации легкой атлетики Себастьян Коу.
Квалификационные турниры на Олимпиаду в Париже уже начались, однако большинство видов спорта проведут свои континентальные или глобальные квалификационные соревнования в течение следующих 18 месяцев.