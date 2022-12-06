МОК оставит бан для российских и белорусских спортсменов

"Сейчас не пора снимать санкции с россиян или белорусов. Санкции остаются. В конце концов, это немного спекуляция [относительно того, когда санкции могут быть сняты]... На данный момент есть много факторов. Мы все еще готовимся к Играм. Хотя квалификация уже скоро. начнется. Надо посмотреть, как будут обстоять дела. Ситуация там [в Украине] быстро меняется, часто меняется каждый день. Санкции пока остаются в силе".