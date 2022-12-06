МОК оставит бан для российских и белорусских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен немедленно отменять санкции против россии и беларуси. Об этом заявили члены Исполнительного совета МОК на своем заседании.
После вторжения россии в Украину МОК рекомендовал спортивным органам управления отстранить от соревнований спортсменов из россии и беларуси и не проводить соревнования на территории этих стран.
Тем не менее, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК должен быть нейтральным и предложил допускать атлетов из россии и беларуси на турниры, в которых они могут завоевать путевки на летние Олимпийские игры в Париже.
Выступая в первый день заседания Исполнительного совета МОК, пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс сказал, что санкции, введенные в начале войны, не претерпели никаких изменений, несмотря на то, что до начала Олимпиады в Париже осталось чуть более полутора лет.
После вторжения россии в Украину МОК рекомендовал спортивным органам управления отстранить от соревнований спортсменов из россии и беларуси и не проводить соревнования на территории этих стран.
Тем не менее, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК должен быть нейтральным и предложил допускать атлетов из россии и беларуси на турниры, в которых они могут завоевать путевки на летние Олимпийские игры в Париже.
Выступая в первый день заседания Исполнительного совета МОК, пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс сказал, что санкции, введенные в начале войны, не претерпели никаких изменений, несмотря на то, что до начала Олимпиады в Париже осталось чуть более полутора лет.
Некоторые федерации четко выразились, что единственным способом восстановить представительство россии и беларуси в спорте есть вывод российских войск из Украины.
Квалификационные турниры на Олимпиаду в Париже уже начались, однако большинство видов спорта проведут свои континентальные или глобальные квалификационные соревнования в течение следующих 18 месяцев.
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