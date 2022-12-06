"Могут повторить": Воздушные силы призывают готовиться к новым ракетным атакам

10:01 06 декабря Киев, Украина





Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных Сил Россия может нанести новый ракетный удар по территории Украины уже во вторник, 6 декабря, поэтому украинцам следует помнить об опасности с воздуха.Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Могут повторить сегодня. Во-первых, праздник ( День ВСУ — ред. ). Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все -таки наносили", - напомнил военный.

Он призвал украинцев постоянно помнить о ракетной угрозе.

"Нужно быть к этому готовым. Вся нация украинская должна жить в таких реалиях, без паники, с холодным умом. А ВСУ будут делать то, что делают лучше всего - защищать граждан, свое государство", - подчеркнул спикер.

Юрий Игнат добавил, что во время минувшей атаки украинские военные уничтожили более 60 российских ракет, однако Украина нуждается в больших силах и средствах для эффективной защиты угроз с воздуха.

"5 декабря была отражена очередная агрессия россии с воздуха, более 60 ракет оккупантов были сбиты. И это заслуга всех Сил обороны, Воздушных сил, всех, кто обороняет наше сегодняшнее небо. Многие жизни сегодня спасены, спасены объекты критической инфраструктуры. С начала октября противник это делает методично, основных своих тактических планов не меняет — используют авиацию, корабли, другие средства. ничего нового. Запускают из Каспия, из Волгодонска, также ракеты С-300. Воздушные силы делают, что всегда — отбивают", — отметил чиновник.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны состоят из зенитно-ракетных войск, привлеченной авиации, а также мобильных огневых групп, вооруженных зенитно-ракетными комплексами.

"Результаты показывают серьезную подготовку защитников неба. И будем делать это в дальнейшем, бить врага, как можем. Рассчитываем на поддержку наших партнеров, которые поставляют нам понемногу такие нужные и такие современные средства воздушной обороны — это и Gepard немецкий, и IRIS-T, и NASAMS. Таких систем нужно нам побольше, чтобы мы действительно защитили и усилили существующие системы ПВО, основу которой сегодня все-таки составляют еще советские комплексы Бук-М1, С-300", - отметил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил выразил надежду, что в этом вопросе Украине поможет, в частности, американская сторона.