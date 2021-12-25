Могут ли украинские школы продлить учебный год

17:05 19 Апрель Киев, Украина

По закону учебный год должен завершиться 30 июня , однако образовательные учреждения или местные власти имеют право самостоятельно продлить учебный год или завершить его традиционно .

Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Если школа или департамент образования решат продлить учебный год, то они имеют на это право. Ученики должны учиться не меньше 175 дней на протяжении года", – заявил Горбачев.

Он отметил, что текущий учебный год, в соответствии с законом, длится до 30 июня.



Решение о продлении времени обучения школьников в этом году может быть обусловлено карантинными ограничениями. В разных регионах страны местные власти из-за эпидемиологической ситуации были вынуждены как отправлять детей на дистанционное обучение, так и продлевать им каникулы. Потому все решения в этом направлении будут приниматься индивидуально в каждом регионе и в учебных заведениях.



Из-за пандемии в этом году ученики 4-х и 9-х классов также были освобождены от государственной итоговой аттестации. Как в эфире "24 канала" заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сделано это было потому, что не все дети учатся очно, не все они имеют равные условия в получении образовательного материала.