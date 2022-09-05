Могут ли переселенцы из Крыма претендовать на выплаты от государства

Переселенцы из Крыма и Севастополя имеют право на выплату денежной помощи от государства как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), прибывшие с временно оккупированной территории.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
В министерстве напомнили, что на денежную помощь от государства имеют право:
В министерстве напомнили, что на денежную помощь от государства имеют право:
- люди, переместившиеся с временно оккупированных территорий Украины (в частности, из Крыма и Севастополя);
- жители территориальных общин, находящихся в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся в окружении (блокировке);
- граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения из-за вооруженной агрессии РФ и подавших до 20 мая 2022 года заявку на возмещение потерь.
С вопросами о выплатах можно обращаться в Минреинтеграцию по номерам:
- 1548 – круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам;
- 096 078 84 33 – горячая линия для звонков из-за границы и с ТОТ, WhatsApp/Telegram/Viber;
- 066 813 62 39 – горячая линия Уполномоченного по вопросам ВПЛ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии