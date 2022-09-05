Могут ли переселенцы из Крыма претендовать на выплаты от государства

16:38 05 сентября Киев, Украина

Переселенцы из Крыма и Севастополя имеют право на выплату денежной помощи от государства как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) , прибывшие с временно оккупированной территории.





В министерстве напомнили, что на денежную помощь от государства имеют право: Об этом сообщили в Минреинтеграции В министерстве напомнили, что на денежную помощь от государства имеют право:

люди, переместившиеся с временно оккупированных территорий Украины (в частности, из Крыма и Севастополя);

жители территориальных общин, находящихся в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся в окружении (блокировке);

граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения из-за вооруженной агрессии РФ и подавших до 20 мая 2022 года заявку на возмещение потерь.

С вопросами о выплатах можно обращаться в Минреинтеграцию по номерам: