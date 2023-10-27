Модернизация национального менталитета: Украина как образец будущего

16:38 14 сентября Киев, Украина

14 сентября в Киеве состоялась пресс-конференция «Особенности модернизации украинского национального менталитета» . На конференции обсуждались проблемы менталитета и пути их решения, а также поднимался вопрос, какими должны быть украинцы, чтобы утвердить геополитическое лидерство страны.

В пресс-конференции приняли участие:

Юрий Федоренко – руководитель ОО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод», главный редактор сайта «Матрица свободы»;

Алексей Толкачев – писатель, просветитель, председатель Благотворительного фонда «Омріяна країна»;

Олесь Доний – идеолог, общественный деятель, политик, глава Центра исследования политических студий.

По мнению Алексея Толкачева, сейчас весь мир смотрит на украинцев, и если модернизировать национальный менталитет и реализовать те изменения, о которых мечтаем, украинцы могут стать образцами будущего, на которых будет равняться мир.

«Я более чем убежден, что вся наша действительность есть отражение нашей ментальности, того, во что мы верим, тех ценностей, на основе которых мы строим собственное поведение и вступаем во взаимоотношения с окружающими людьми. Следовательно, наша государственная, национальная и народная действительность является отражением национального менталитета», - отметил он.

По словам Толкачева, для того чтобы модернизировать украинский национальный менталитет, нужно «посмотреть на собственные недостатки, а для этого нужно иметь большую любовь к себе, ведь только большая любовь к себе позволяет быть искренним и откровенным с самим собой».



В то же время эксперт выделил основные проблемы украинского менталитета, которые мешают его развитию. Первой проблемой, на его взгляд, является инфантильность украинцев, как коллективная, так и индивидуальная.

«Инфантильный человек никогда не стратегирует собственное будущее, то есть не имеет амбициозных планов на будущее. Есть ли у украинцев такая стратегия? Нет. И, соответственно, украинцы становились просто объектом чужих стратегий. И то же касается инфантильности на индивидуальном уровне - человек перекладывает ответственность на других», - пояснил эксперт.

Толкачев выразил мнение, что вторая проблема, исходящая из первой – комплекс неполноценности. Эксперт отметил, что война помогает украинцам преодолевать этот комплекс.

«Большое количество людей осознало, что украинцы могут больше. Но этот комплекс все еще нужно преодолевать», – добавил он.

Еще одной проблемой украинского менталитета, по мнению эксперта, является переложение ответственности и "синдром жертвы".

«На самом деле, для некоторых быть жертвой очень удобно, потому что так мы не берем на себя ответственность за свою жизнь… Нужно много любви, чтобы посмотреть на свою жизнь, осознать, где мы находимся, и решить взять ответственность, начать строить то, что каждый человек хочет для себя в будущем», - подчеркнул он.

В то же время Толкачев отметил, что у украинцев существует синдром «изученной беспомощности, который воспитывается еще со школы».



В частности, ключевой проблемой, по утверждению эксперта, отсутствие любви.

«Люди едут в Европу не потому, что там заработные платные выше, а потому, что там качество социальных отношений лучше. В Украине этого не хватает», – пояснил он.

Писатель отметил, что по данным психологов, человек может делиться с ближним только тем, что имеет сам, то есть «для того, чтобы любить ближнего, нам нужно научиться любить самих себя».



Он акцентировал, что именно нелюбовь к себе не позволяет украинцам искренне и откровенно посмотреть на себя и сформулировать стратегию, как стать лучше и модернизировать свой национальный менталитет.

«Сегодня весь мир смотрит на украинцев. Мы можем стать сверхлюдьми, образцами будущего, и на нас будут равняться. Мне бы очень хотелось, чтобы именно украинцы повели европейскую цивилизацию в будущее и вдохнули новую жизнь в мировую историю. Но нам прежде нужно стать теми изменениями, о которых мы мечтаем», - резюмировал он.

Мероприятие было организовано Благотворительным фондом «Омріяна країна» и ОО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод».