Модернизация национального менталитета: Украина как образец будущего

14 сентября в Киеве состоялась пресс-конференция «Особенности модернизации украинского национального менталитета». На конференции обсуждались проблемы менталитета и пути их решения, а также поднимался вопрос, какими должны быть украинцы, чтобы утвердить геополитическое лидерство страны.
В пресс-конференции приняли участие:
- Юрий Федоренко – руководитель ОО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод», главный редактор сайта «Матрица свободы»;
- Алексей Толкачев – писатель, просветитель, председатель Благотворительного фонда «Омріяна країна»;
- Олесь Доний – идеолог, общественный деятель, политик, глава Центра исследования политических студий.
По мнению Алексея Толкачева, сейчас весь мир смотрит на украинцев, и если модернизировать национальный менталитет и реализовать те изменения, о которых мечтаем, украинцы могут стать образцами будущего, на которых будет равняться мир.
По словам Толкачева, для того чтобы модернизировать украинский национальный менталитет, нужно «посмотреть на собственные недостатки, а для этого нужно иметь большую любовь к себе, ведь только большая любовь к себе позволяет быть искренним и откровенным с самим собой».
В то же время эксперт выделил основные проблемы украинского менталитета, которые мешают его развитию. Первой проблемой, на его взгляд, является инфантильность украинцев, как коллективная, так и индивидуальная.
Толкачев выразил мнение, что вторая проблема, исходящая из первой – комплекс неполноценности. Эксперт отметил, что война помогает украинцам преодолевать этот комплекс.
Еще одной проблемой украинского менталитета, по мнению эксперта, является переложение ответственности и "синдром жертвы".
В то же время Толкачев отметил, что у украинцев существует синдром «изученной беспомощности, который воспитывается еще со школы».
В частности, ключевой проблемой, по утверждению эксперта, отсутствие любви.
Писатель отметил, что по данным психологов, человек может делиться с ближним только тем, что имеет сам, то есть «для того, чтобы любить ближнего, нам нужно научиться любить самих себя».
Он акцентировал, что именно нелюбовь к себе не позволяет украинцам искренне и откровенно посмотреть на себя и сформулировать стратегию, как стать лучше и модернизировать свой национальный менталитет.
Мероприятие было организовано Благотворительным фондом «Омріяна країна» и ОО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод».
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