Мобильная связь в случае блэкаута будет работать трое суток – Госспецсвязи

Мобильная связь в Украине в случае блэкаута должна работать в течение трех дней, сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.
По его словам, мобильные операторы работают над созданием резерва, позволяющего обеспечивать связь в течение этого времени в случае критических перебоев с электроснабжением.
По его словам, мобильные операторы работают над созданием резерва, позволяющего обеспечивать связь в течение этого времени в случае критических перебоев с электроснабжением.
По данным Госспецсвязи, в Украине работает 82% базовых станций, за исключением Луганской и Херсонской областей, где восстанавливают связь.
Также, в случае полного отключения электроэнергии в Украине пять украинских телеканалов смогут продолжать вещание.
По его словам, в будущем работа медиа будет зависеть от обеспечения топливом.
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