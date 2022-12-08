Мобильная связь в случае блэкаута будет работать трое суток – Госспецсвязи

10:45 08 декабря Киев, Украина





По его словам, мобильные операторы работают над созданием резерва, позволяющего обеспечивать связь в течение этого времени в случае критических перебоев с электроснабжением. Мобильная связь в Украине в случае блэкаута должна работать в течение трех дней, сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.По его словам, мобильные операторы работают над созданием резерва, позволяющего обеспечивать связь в течение этого времени в случае критических перебоев с электроснабжением.

«Проблема в том, что нельзя под каждую базовую станцию [мобильной связи] разместить генератор. Когда исчезает свет, все из Wi-Fi сетей, также не работающих, переходят на базовую станцию и там, где есть резервирование на два часа, она работает пол часа», – пояснил он.

По данным Госспецсвязи, в Украине работает 82% базовых станций, за исключением Луганской и Херсонской областей, где восстанавливают связь.

Также, в случае полного отключения электроэнергии в Украине пять украинских телеканалов смогут продолжать вещание.

"На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же, как телевизионные каналы, телемарафон — также зарезервирована подача телесигнала на трое суток", — отметил чиновник.

По его словам, в будущем работа медиа будет зависеть от обеспечения топливом.