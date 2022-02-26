Мобильная связь льгот не дает, это вам не электротранспорт

Война во все времена проверяла людей на человечность. В то время, когда страна в опасности, когда мужчины уходят воевать, а дети и женщины ищут укрытия и помощи, многие стараются оказать эту поддержку и помощь.

И это не только предприниматели, которые на Закарпатье расселяют эвакуированных и кормят их бесплатно обедами. Это тысячи граждан, стоящих в очередях на пунктах записи в тероборону или пунктах сдачи крови. Это волонтеры, собирающие средства для поддержки нашей армии. Это пенсионеры, переводящие свои «ковидные» деньги на программу «вернись живым!».

В городах бесплатно работает весь электротранспорт. Многие банки продлили срок действия банковских карт и, несмотря на ситуацию, дают возможность пользоваться средствами в кредит.

Этот список перечислять можно долго. И это радует, дает чувство защиты и поднимает дух. Тем неприятнее получать такие сообщения, как на фото, от небедного оператора связи.

Неужели нельзя в трудное для страны и людей время выявить понимание и какую-то льготу для своих пользователей?

Не хочется думать, что среди нашего сплоченного народа найдутся те, кто воспользуется войной себе на корысть.