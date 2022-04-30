Многодетным малообеспеченным семьям дадут по 2 тысячи на ребенка

21:35 27 июля Киев, Украина

К 1 сентября власти выделят 2 тысячи гривен каждому ребенку из многодетной малообеспеченной семьи, сейчас в Украине около 150 тысяч детей являются получателями такой помощи.

Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров на брифинге.

"Правительство сейчас готовит постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям. Понятно, что таким семьям готовить детей к Первому звонку намного сложнее, поэтому, чтобы облегчить им подготовку к началу учебного года, правительство готово выделить по 2 тыс. грн на ребенка, не на семью, а именно на ребенка", - сказал представитель главы государства.

Никифоров проинформировал, что для этой цели планируется выделить около 300 млн гривен.



Пресс-секретарь Президента добавил, что соответствующий проект постановления проходит последние согласования и деньги должны быть выделены в следующем месяце.