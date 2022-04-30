Многодетным малообеспеченным семьям дадут по 2 тысячи на ребенка

К 1 сентября власти выделят 2 тысячи гривен каждому ребенку из многодетной малообеспеченной семьи, сейчас в Украине около 150 тысяч детей являются получателями такой помощи.
Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров на брифинге.
Никифоров проинформировал, что для этой цели планируется выделить около 300 млн гривен.
Пресс-секретарь Президента добавил, что соответствующий проект постановления проходит последние согласования и деньги должны быть выделены в следующем месяце.
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