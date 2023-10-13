Мнение украинцев о территориальных уступках для мира - результаты опроса

14:42 13 октября Киев, Украина





Отмечается, что по сравнению с маем 2023 с 10% до 14% возросла доля тех, кто готов согласиться на территориальные уступки для достижения мира и сохранения независимости Украины. В то же время, абсолютное большинство населения — 80% (в мае 2023 года — 84%) — сохраняет уверенность, что никакие территориальные уступки не допустимы, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут другие угрозы.



В региональном разрезе настроения жителей запада и центра Украины практически не изменились, в то время как среди южан количество тех, кто готов к территориальным уступкам, возросло с 8% до 21%, а среди восточных жителей — с 13% до 28%. Сейчас 80% украинцев уверены, что никакие территориальные уступки для достижения мира в Украине не допустимы, говорится в отчете по итогам опроса Киевского международного института социологии (КМИС) Отмечается, что по сравнению с маем 2023 с 10% до 14% возросла доля тех, кто готов согласиться на территориальные уступки для достижения мира и сохранения независимости Украины. В то же время, абсолютное большинство населения — 80% (в мае 2023 года — 84%) — сохраняет уверенность, что никакие территориальные уступки не допустимы, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут другие угрозы.В региональном разрезе настроения жителей запада и центра Украины практически не изменились, в то время как среди южан количество тех, кто готов к территориальным уступкам, возросло с 8% до 21%, а среди восточных жителей — с 13% до 28%.

"Впрочем, несмотря на указанные тенденции для южан и востока, среди них все равно убедительное большинство (74% на юге и 73% на востоке) выступает против любых территориальных уступок", — говорится в отчете.

Среди русскоязычных граждан несколько больше тех, кто готов к территориальным уступкам (27% против 15% среди тех, кто в равной степени пользуется украинским и русским языками, и против 11% среди тех, кто пользуется украинским языком), однако среди всех категорий большинство против любой -каких территориальных уступок, в том числе и против уступок 65% русскоязычных граждан.