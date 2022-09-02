Международный Комитет Красного Креста (МККК) планирует увеличить объем гуманитарной деятельности в Мариуполе.
Об этом сообщил гендиректор организации Роберт Мардини в интервью Интерфакс-Украина.
По его словам, вчера удалось провести раздачу 1 500 комплектов гуманитарной помощи.
По его словам, вчера удалось провести раздачу 1 500 комплектов гуманитарной помощи.
Также он отметил, что организация будет продолжать оказывать помощь мариупольским больницам с медицинским оборудованием, лекарствами и предоставлять адресную продуктовую и финансовую помощь людям во временно оккупированном городе.
По словам Мардини, за время войны МККК оказал денежную помощь для восстановления жилья 300 тысячам украинцев.
По словам Мардини, за время войны МККК оказал денежную помощь для восстановления жилья 300 тысячам украинцев.
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