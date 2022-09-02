МККК планирует увеличить объем гуманитарной деятельности в Мариуполе

17:35 02 сентября Киев, Украина

Международный Комитет Красного Креста (МККК) планирует увеличить объем гуманитарной деятельности в Мариуполе.

 
Об этом сообщил гендиректор организации Роберт Мардини в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, вчера удалось провести раздачу 1 500 комплектов гуманитарной помощи.
 
"Мы понимаем, что существуют гораздо большие потребности. Мы будем увеличивать объем нашей деятельности", - сказал Мардини.
 
Также он отметил, что организация будет продолжать оказывать помощь мариупольским больницам с медицинским оборудованием, лекарствами и предоставлять адресную продуктовую и финансовую помощь людям во временно оккупированном городе.

По словам Мардини, за время войны МККК оказал денежную помощь для восстановления жилья 300 тысячам украинцев.