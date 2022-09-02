17:35 02 сентября Киев, Украина

Международный Комитет Красного Креста (МККК) планирует увеличить объем гуманитарной деятельности в Мариуполе.

Об этом сообщил гендиректор организации Роберт Мардини в интервью Интерфакс-Украина.



По его словам, вчера удалось провести раздачу 1 500 комплектов гуманитарной помощи.

"Мы понимаем, что существуют гораздо большие потребности. Мы будем увеличивать объем нашей деятельности", - сказал Мардини.