МКИП Украины приглашает принять участие во флешмобе #яфильтрую национального проекта "Фильтр" и получить призы (ФОТО)

17:11 25 октября Киев, Украина

В рамках Всемирной недели медиа и информационной грамотности (25 октября-29 октября) пройдет проект "Фильтр" с флешмобом.

Под руководством МКИП в Украине на Всемирной неделе медиа и информационной грамотности проходит проект «Фильтр». Флешмоб организовали для того, чтобы жители могли проверить свой уровень критического мышления. В то же время за участие в акции будет разыгрываться приз.

Валерия Ковтун, во время открытой пресс-конференции 25 октября, рассказала, что флешмоб уже запущен на странице в Фейсбуке # яфильтрую.

Для того, чтобы взять участие в этой акции необходимо пройти тест с медиаграмотности на сайте «Фильтр». С помощью теста люди смогут определить свой уровень критического мышления.

Руководитель национального проекта с медиаграмотности "Фильтр" В. Ковтун поделилась в своем выступлении: «Тест с медиаграмотности «Пропавшая грамотность» помогает пользователям на бытовом уровне понять, достаточен ли у них уровень критического мышления, чтобы принимать взвешенные решения».

После того как вы прошли тест, результаты, которые вы получили, публикуете у себя на странице фейсбук с хештегом # яфильтрую. По окончании этой акции, в конце недели, среди участников будут разыгрываться призы.

Тарас Шевченко заместитель министра культуры и информационной политики добавил, что целью этого проекта — повысить информационную грамотность в Украине на государственный уровень, которая станет впоследствии неотъемлемой и важной составляющей в информационной политике государства.