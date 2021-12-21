Митрополит Павел пожалел, что поздравил Лукашенко с победой

Не только некоторые силовики Беларуси встали на сторону протестующих граждан. Возмущение и отчаяние испытал глава Белорусской церкви митрополит Павел. Как сообщил сегодня в интервью для Радио Свобода пресс-секретарь церкви протоиерей Сергий Лепин, митрополит принес свои извинения перед паствой за высказанное им поздравление в адрес Александра Лукашенко.

По его словам, митрополит Павел извинился за преждевременное поздравление Лукашенко, которое возмутило верующих.

"Митрополит получил информацию о событиях в Беларуси. Он посмотрел видео о задержании, был возмущен, его охватил ужас и уныние", - сказал отец Сергий Лепин.

Ранее митрополит ответил на вопросы верующих и призвал молитвенно поддерживать незаконно задержанных и оскорбленных. Такая совместная молитва будет проходить ежедневно в 13:00 и будет сопровождаться процессией.

После начала протестов Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел призвал белорусов к благоразумию, миру, диалогу и пониманию.

Накануне сообщалось, что в больницах Минска находятся 150 пострадавших.

Ранее в МВД заявили, что отпустили две тысячи задержанных из примерно 6,7 тысяч.