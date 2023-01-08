Миссия ООН по расследованию военного преступления в Еленовке распущена

11:52 08 января Киев, Украина

ООН распустила миссию по расследованию военного преступления в Еленовке, но даже не осудила россию, которая сделала все, чтобы не допустить миссию на место инцидента, произошедшего в ночь на 29 июля, когда погибли более 50 украинских пленных. Об этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил во время телемарафона, передает Укринформ.

"В который раз, к сожалению, мы увидели посреднически-нейтральную позицию ООН. Ни слова осуждения российской стороны, которая и сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию", - сказал Лубинец.

Омбудсмен отметил, что сам изначально скептически относился к этой миссии.

"Во-первых, я проанализировал состав этой миссии и пошагово показал, что все три человека имеют очень положительное отношение к рф, и это уже недопустимо. И во-вторых, действительно, я и тогда говорил: а как они хотят туда доехать? То есть, рф дает на это разрешение? Нет, не дает", - сказал Лубинец.

По словам Лубинца, он был готов поехать на встречу с миссией с доказательствами о том, что произошло в Еленовке, чтобы работа сдвинулась с места, или хотя бы осудить ситуацию онлайн.

"В принципе, Украина публично говорила, что мы готовы содействовать, создать все условия, пожалуйста, приезжайте. Но пять месяцев прошло – и ничего. Из-за спикера генсека ООН мы узнали о том, что генсек решил распустить эту миссию. Но если она уже была создана, то по крайней мере хоть какую-то работу сделайте. И если вы не получили гарантий безопасности, то публично скажите, что россия вас не допустила, что вы ее осуждаете", - сказал Лубинец.

Генштаб ВСУ заявил, что вооруженные силы рф совершили прицельный умышленный артобстрел исправительного учреждения в Еленовке, а заявления о якобы обстрелах с украинской стороны являются откровенной ложью и провокацией.