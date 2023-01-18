Миссия МАГАТЭ прибыла на Ровенскую АЭС

18:39 18 января Киев, Украина





Указано, что составе делегации эксперты из 13 стран. Их сопровождает и.о. главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.



В рамках миссии на РАЭС будут находиться два эксперта по ядерной безопасности. Они будут осуществлять мониторинг ситуации на станции, техническую поддержку и консультации украинским коллегам, а также фиксировать все внештатные ситуации на объекте.



Представители миссии МАГАТЭ также будут информировать агентство о необходимости действий европейских партнеров, которые делали бы невозможным снижение семи фундаментальных принципов ядерной безопасности и защищенности из-за войны. На Ровенскую АЭС прибыла делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает пресс-служба РАЭС в среду, 18 января.Указано, что составе делегации эксперты из 13 стран. Их сопровождает и.о. главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.В рамках миссии на РАЭС будут находиться два эксперта по ядерной безопасности. Они будут осуществлять мониторинг ситуации на станции, техническую поддержку и консультации украинским коллегам, а также фиксировать все внештатные ситуации на объекте.Представители миссии МАГАТЭ также будут информировать агентство о необходимости действий европейских партнеров, которые делали бы невозможным снижение семи фундаментальных принципов ядерной безопасности и защищенности из-за войны.

"Прежде всего, мы рассматриваем эту миссию как возможность расширить помощь и поддержку в любом виде, в которой вы нуждаетесь, для соблюдения требований ядерной и радиационной безопасности. Мы будем наблюдать за физической целостностью станции, за функционированием всех систем, за психологическим состоянием персонала", – сказал Гросси.

Иностранные специалисты будут присутствовать на всех объектах ядерной энергетики Украины, включая Чернобыльскую АЭС. В общей сложности на всех атомных станциях будут работать до 12 экспертов МАГАТЭ, что должно стать важным шагом в оказании помощи Украине в условиях российской агрессии.



