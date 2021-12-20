Миссия NASA: огород на луне

19:59 22 Июль Киев, Украина

Ученые смоделировали условия лунной почвы на Земле и начали проводить эксперименты с выращиванием растений, для решения важной проблемы - обеспечения продуктами питания астронавтов , во время космических миссий.



В работу Лаборатории реактивного движения



Работая из дома исследователи решили провести эксперимент за пределами офиса. Речь шла о выращивании редиса в почве без питательных веществ, а также с их минимальным количеством. Провести эксперимент у себя дома решил член команды NASA Макс Колеман.



В работу Лаборатории реактивного движения NASA внесла коррективы пандемия коронавируса.Работая из дома исследователи решили провести эксперимент за пределами офиса. Речь шла о выращивании редиса в почве без питательных веществ, а также с их минимальным количеством. Провести эксперимент у себя дома решил член команды NASA Макс Колеман.

Исследователь заказал семена редиса вместе с пустынным песком, и начала домашний эксперимент.

"Мы пытаемся показать, что астронавты могут использовать садоводство для выращивания собственной пищи на Луне. Мы собираемся сделать один крошечный шаг в этом направлении, чтобы показать, что лунная почва содержит вещества, которые могут послужить в качестве питательных веществ для растений. Это включает в себя получение правильных химических элементов, позволяющих растениям вырабатывать хлорофилл, при участии которого происходит фотосинтез", – говорит Колеман.

По его словам, для эксперимента редиска была выбрана не случайно.

"Она и раньше использовалась в космосе, так как прорастает очень и очень быстро", – отмечает ученый.

Кроме этого, поскольку один лунный день длится приблизительно 28 земных суток из-за медленного вращения Луны, быстрота роста редиса очень важна.