Миссия NASA: огород на луне

Ученые смоделировали условия лунной почвы на Земле и начали проводить эксперименты с выращиванием растений, для решения важной проблемы - обеспечения продуктами питания астронавтов, во время космических миссий.
В работу Лаборатории реактивного движения NASA внесла коррективы пандемия коронавируса.
Работая из дома исследователи решили провести эксперимент за пределами офиса. Речь шла о выращивании редиса в почве без питательных веществ, а также с их минимальным количеством. Провести эксперимент у себя дома решил член команды NASA Макс Колеман.
Исследователь заказал семена редиса вместе с пустынным песком, и начала домашний эксперимент.
По его словам, для эксперимента редиска была выбрана не случайно.
Кроме этого, поскольку один лунный день длится приблизительно 28 земных суток из-за медленного вращения Луны, быстрота роста редиса очень важна.
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