Миша Коллинз встретился с украинскими саперами в Черниговской области

Знаменитый американский актер Миша Коллинз прибыл в Черниговскую область, чтобы ознакомиться с работой украинских саперов, которые неутомимо разминируют территорию от вражеских снарядов.
Интересные фотографии и впечатления актера от поездки были опубликованы на официальной странице UNITED 24.
Как сообщается, ранее в этом районе находились позиции российских войск, всего в нескольких километрах от места визита Миши Коллинза.
Во время своей поездки, Миша Коллинз также планирует провести день с военными Государственной специальной службы транспорта в качестве посланника платформы "Гуманитарное разминирование" и увидеть, как происходит обезвреживание мин и боеприпасов, оставленных российской армией.
Интересные фотографии и впечатления актера от поездки были опубликованы на официальной странице UNITED 24.
Как сообщается, ранее в этом районе находились позиции российских войск, всего в нескольких километрах от места визита Миши Коллинза.
Во время своей поездки, Миша Коллинз также планирует провести день с военными Государственной специальной службы транспорта в качестве посланника платформы "Гуманитарное разминирование" и увидеть, как происходит обезвреживание мин и боеприпасов, оставленных российской армией.
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