Миша Коллинз встретился с украинскими саперами в Черниговской области

17:25 01 июня Киев, Украина

Знаменитый американский актер Миша Коллинз прибыл в Черниговскую область, чтобы ознакомиться с работой украинских саперов, которые неутомимо разминируют территорию от вражеских снарядов.

Интересные фотографии и впечатления актера от поездки были опубликованы на официальной странице UNITED 24.

Как сообщается, ранее в этом районе находились позиции российских войск, всего в нескольких километрах от места визита Миши Коллинза.

Во время своей поездки, Миша Коллинз также планирует провести день с военными Государственной специальной службы транспорта в качестве посланника платформы "Гуманитарное разминирование" и увидеть, как происходит обезвреживание мин и боеприпасов, оставленных российской армией.
 
"На первой локации Мише Коллинзу компанию составил военный с позывным "Академик", который является кандидатом биологических наук. До начала полномасштабного вторжения он работал научным сотрудником Национальной академии наук Украины", - говорится в сообщении.
 