Минздрав введет еще одну обязательную прививку

Вакцинацию детей от пневмококковой инфекции, хотят включить в Национальный календарь прививок с 2022 года.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге во вторник, 4 августа.
По его словам, в июне текущего года Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала Минздраву включить в Национальный календарь прививок вакцину против пневмококковой инфекции.
31 июля штаб Министерства рассмотрел это предложение, а также обращение Глобального вакцинного альянса в Украину о том, что она может получить вакцину против пневмококковой инфекции по специальной цене. Штаб рекомендовал включить вакцину в Национальный календарь прививок с 2022 года.
Такая вакцинация будет происходить трижды: первые две прививки - в первый год жизни и третья прививка - во второй год жизни.
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