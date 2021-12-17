Минздрав введет еще одну обязательную прививку

20:02 04 Август Киев, Украина

Вакцинацию детей от пневмококковой инфекции, хотят включить в Национальный календарь прививок с 2022 года.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге во вторник, 4 августа.

"Несмотря на пандемию, мы принимаем все меры для дополнительного расширения календаря прививок и расширения перечня инфекционных болезней, от которых можем и должны защищаться путем иммунопрофилактики", - отметил Ляшко.

По его словам, в июне текущего года Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала Минздраву включить в Национальный календарь прививок вакцину против пневмококковой инфекции.



31 июля штаб Министерства рассмотрел это предложение, а также обращение Глобального вакцинного альянса в Украину о том, что она может получить вакцину против пневмококковой инфекции по специальной цене. Штаб рекомендовал включить вакцину в Национальный календарь прививок с 2022 года.



Такая 31 июля штаб Министерства рассмотрел это предложение, а также обращение Глобального вакцинного альянса в Украину о том, что она может получить вакцину против пневмококковой инфекции по специальной цене. Штаб рекомендовал включить вакцину в Национальный календарь прививок с 2022 года.Такая вакцинация будет происходить трижды: первые две прививки - в первый год жизни и третья прививка - во второй год жизни.