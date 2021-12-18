Минздрав возобновил аттестацию и изменил порядок ее проведения для врачей

11:33 24 Март Киев, Украина

Несмотря на усиление карантинных ограничений по всей стране, Минздрав принял решение возобновить профаттестацию медицинского персонала.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Минздрав сегодня обнародует приказ, которым предусматривается возобновление аттестаций, приостановленных на время действия карантина, с соблюдением всего режима противоэпидемических норм", - сказала она.

По словам Микичак, Минздрав рекомендует всем аттестационным комиссиям областных департаментов и управлений здравоохранения принимать документы онлайн или в почтовой форме и проводить аттестацию с соблюдением всех противоэпидемических мер. Аттестационные комиссии с даты вступления в силу приказа должны в однодневный срок утвердить и опубликовать графики заседаний аттестационных комиссий.



Замминистра добавила, что в порядок проведения аттестации врачей внесены изменения, в частности:



- присвоение следующей квалификационной категории может быть проведено не ранее чем через год после проведения предыдущей аттестации при условии превышения требования по количеству баллов непрерывного профессионального развития;



- врачи, желающие пройти аттестацию на присвоение квалификационной категории, должны подать документы не за два месяца, а за месяц до начала работы комиссии;



- за виды деятельности, которые не относятся к соответствующей врачебной специальности или специальностей врача, учитывается не более восьми баллов ежегодно;



- личное образовательное портфолио за соответствующий период должно подаваться в отдел кадров по месту работы, а не присылаться в территориальные аттестационные комиссии.



В 2021 году срок подачи личного образовательного портфолио продлевается на месяц.