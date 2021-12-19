Минздрав: в "красную" карантинную зону вошла Сумщина

С 22 марта Минздрав обновил эпидзонирование, теперь в "красную " зону входят 8 регионов, в "оранжевую" - 11, в "желтую" - 6.
В "красную" зону перешла Сумщина. В области более трех дней превышены два показателя - количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60).
Так, в "красной" зоне уже находятся 8 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области продолжают находиться в "оранжевой" зоне.
Волынская, Запорожска, Кировоградская, Ривненская, Харьковская и Херсонская области находятся в "желтой" зоне.
В "красную" зону перешла Сумщина. В области более трех дней превышены два показателя - количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60).
Так, в "красной" зоне уже находятся 8 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области продолжают находиться в "оранжевой" зоне.
Волынская, Запорожска, Кировоградская, Ривненская, Харьковская и Херсонская области находятся в "желтой" зоне.
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