Минздрав утвердил список профессий, требующих обязательной вакцинации

18:25 07 октября Киев, Украина

Давно возникло противоречие между свободой вакцинации и общественной ответственностью за отсутствие коллективного иммунитета. Рано или поздно этот вопрос должен был решиться, даже силовым методом. Как сообщила сегодня, 7 октября, пресс-служба министерства здравоохранения, ведомство утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.

Согласно приказу, на период действия карантина с целью предотвращения распространения коронавируса, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 – не вакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не привьются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

По состоянию на 7 октября в Украине привито 7 360 202 человека, из которых получили одну дозу вакцины - 7 360 200 человек, а полностью иммунизированы - 5 942 170. Всего сделано 13 302 370 прививок.