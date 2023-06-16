Минздрав Украины предупреждает об опасности использования воды из водоемов

Министерство здравоохранения Украины предупреждает о рисках использования воды из водоемов в пяти областях после теракта на Каховской ГЭС.
В связи с происшествием на Каховской ГЭС, потребление и использование воды из акватории Днепра и других водоемов в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях становится опасным.
В связи с происшествием на Каховской ГЭС, потребление и использование воды из акватории Днепра и других водоемов в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях становится опасным.
Министерство здравоохранения подчеркивает, что такая мера предосторожности связана с высокой степенью загрязнения воды, вызванной затоплением полей, канализационных сооружений, кладбищ и домашних хозяйств.
Министерство также рекомендует избегать купания в водоемах, использование воды для хозяйственных нужд и поение животных в вышеупомянутых регионах. Кроме того, рыбалка не рекомендуется в этих условиях.
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