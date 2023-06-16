Минздрав Украины предупреждает об опасности использования воды из водоемов

18:01 12 июня Киев, Украина

Министерство здравоохранения Украины предупреждает о рисках использования воды из водоемов в пяти областях после теракта на Каховской ГЭС.



В связи с происшествием на Каховской ГЭС, потребление и использование воды из акватории Днепра и других водоемов в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях становится опасным.

"Министерство призывает обращаться только к безопасным источникам воды. Важно воздержаться от потребления и использования неочищенной воды из акватории Днепра и других водоемов в наиболее пострадавших регионах после теракта. Особое внимание уделяется Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областям", - отмечается в официальном сообщении.



Министерство здравоохранения подчеркивает, что такая мера предосторожности связана с высокой степенью загрязнения воды, вызванной затоплением полей, канализационных сооружений, кладбищ и домашних хозяйств.

"Наблюдается значительное превышение микробиологических показателей в поверхностных водоемах. Поэтому строго запрещается использовать данную воду, так как это может привести к острым кишечным инфекциям", - информирует пресс-служба министерства.

Министерство также рекомендует избегать купания в водоемах, использование воды для хозяйственных нужд и поение животных в вышеупомянутых регионах. Кроме того, рыбалка не рекомендуется в этих условиях.