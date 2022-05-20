Минздрав Украины пообещал поощрения за вакцинацию

07:21 17 августа Киев, Украина

Следуя примеру зарубежных коллег, глава Минздрава Виктор Ляшко пообещал всем гражданам, которые получат прививку от коронавируса в течение этой недели, бесплатные билеты на концерт.

Отмечается, что начиная со среды, 18 августа, украинцы смогут получить награду за прививку - бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК Олимпийском.

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК", - сказал он.

Распространяется ли это поощрение на украинцев, живущих не в столице, пока не сообщается.

Сегодня в МОЗ также сообщали, что вакцинированных украинцев поощрять пока не будут. Привилегии для привившихся от коронавируса введут только после иммунизации половины населения.