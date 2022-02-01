Минздрав просит использовать «Дию» по назначению

13:45 12 Май Киев, Украина

Замминистра здравоохранения Ярослав Кучер призвал граждан Украины не использовать приложение "Дия" для селфи, фото животных или детей.

"Мы часто стали фиксировать такие вопросы, когда люди в приложении "Дия" фотографируют детей, животных, себя в зеркалах, свои фотографии, части тела... И, конечно, возникают вопросы, что потом приложение не работает при верификации", - сказал Кучер.

Он отметил, что в контакт-центр часто обращаются граждане с жалобами на то, что приложение "Вдома", предназначенное для контроля за самоизоляцией контактных или больных COVID-19 человек, не работает корректно.

"Я хочу обратить внимание, что каждый такой звонок возможно отвлекает операторов контакт-центра от более насущных вопросов, когда необходимо решать более оперативные вопросы, связанные с госпитализацией людей, нахождения им места, куда их госпитализировать и так далее. Мы много времени начали тратить на это, и я хотел бы обратить внимание граждан, что в Украине максимально лояльно используют те сервисы, которые позволяют нам контролировать и сдерживать соответственно распространение инфекции. Я хотел бы, чтобы все относились к этому серьезно, потому что обмен данными четко отлажен, у нас есть вся информация о нарушителях ", - сказал Кучер.

Он призвал использовать приложение "Дия" по назначению.