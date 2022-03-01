Минздрав принимает заявки от граждан. Список работающих аптек в Киеве

Контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19 принимает звонки и запросы относительно критических потребностей:

▪️ от медицинских учреждений - в лекарственных средствах, изделиях медицинского назначения, в кислороде, бронежилетах для экстренной помощи или других нуждах для срочного реагирования;▪️от граждан – по проблемным вопросам с обеспечением инсулинами или другими лекарственными средствами в аптечных заведениях.Операторы зафиксируют обращение и передадут его для оперативного решения.