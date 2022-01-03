Минздрав огласил ряд рекомендаций для населения и церквей на Пасху

11:41 23 Апрель Киев, Украина

Правительство Украины не будет вводить дополнительные карантинные ограничения на пасхальные праздники, однако Минздрав разработал ряд рекомендаций.



Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



В частности, он обратился к религиозным заведениям с такими рекомендациями на Пасху:

поощрять "онлайн" богослужений для верующих,

увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,

зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии,

установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,

рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.

Также Ляшко обратился к населению Украины, он рекомендует: