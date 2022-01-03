Минздрав огласил ряд рекомендаций для населения и церквей на Пасху

11:41 23 Апрель Киев, Украина

Правительство Украины не будет вводить дополнительные карантинные ограничения на пасхальные праздники, однако Минздрав разработал ряд рекомендаций.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В частности, он обратился к религиозным заведениям с такими рекомендациями на Пасху:
  • поощрять "онлайн" богослужений для верующих,
  • увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,
  • зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии,
  • установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,
  • рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.
Также Ляшко обратился к населению Украины, он рекомендует:
  • пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма,
  • воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей,
  • лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи.