Минздрав обновил список красных и зеленых зон

Оглашен новый список красных зон - не рекомендованных к посещению туристами, и зеленых зон - рекомендованных.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Список стран "красной" зоны увеличился, на прошлой неделе в нем находилось 74 государства, сейчас - 80.
Среди них Великобритания, Франция, Италия, Грузия, Россия, Беларусь и другие.
В списке "зеленых" стран: Турция, Греция, Китай, Казахстан и другие.
Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 142,3 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Соответственно Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.
Список стран "красной" зоны увеличился, на прошлой неделе в нем находилось 74 государства, сейчас - 80.
Среди них Великобритания, Франция, Италия, Грузия, Россия, Беларусь и другие.
В списке "зеленых" стран: Турция, Греция, Китай, Казахстан и другие.
Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 142,3 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Соответственно Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.
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