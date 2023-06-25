Минздрав обновил список красных и зеленых зон

13:19 05 февраля Киев, Украина

Оглашен новый список красных зон - не рекомендованных к посещению туристами, и зеленых зон - рекомендованных.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.



Список стран "красной" зоны увеличился, на прошлой неделе в нем находилось 74 государства, сейчас - 80.



Среди них Великобритания, Франция, Италия, Грузия, Россия, Беларусь и другие.



В списке "зеленых" стран: Турция, Греция, Китай, Казахстан и другие.



Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 142,3 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Соответственно Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.