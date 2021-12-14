Минюст: Жертвам насилия будут выплачивать деньги

В Минюсте планируют создать специализированный фонд, средства которого будут выплачиваться людям, пострадавшим в результате совершения насильственных преступлений.
Заместитель министра юстиции Александр Банчук заявил, что людям, по отношению к которым были применены насильственные действия, планируют выплачивать компенсации.
По его словам, работники Минюста выступили с инициативой создать специальный Фонд возмещения ущерба потерпевшим от насильственных преступлений, а выплаты намерены производить через региональные ведомства по оказанию правовой помощи.
Замминистра отметил, что такое решение поможет наладить эффективную и быструю систему компенсаций. Он добавил, что работа по определению минимальной суммы возмещения ущерба уже началась.
Замминистра подчеркнул, что минимальная сумма компенсации будет составлять 1 000 гривен.
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