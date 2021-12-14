Минюст: Жертвам насилия будут выплачивать деньги

23:40 28 Июль Киев, Украина

В Минюсте планируют создать специализированный фонд, средства которого будут выплачиваться людям, пострадавшим в результате совершения насильственных преступлений.

Заместитель министра юстиции Александр Банчук заявил, что людям, по отношению к которым были применены насильственные действия, планируют выплачивать компенсации.

По его словам, работники Минюста выступили с инициативой создать специальный Фонд возмещения ущерба потерпевшим от насильственных преступлений, а выплаты намерены производить через региональные ведомства по оказанию правовой помощи.

Замминистра отметил, что такое решение поможет наладить эффективную и быструю систему компенсаций. Он добавил, что работа по определению минимальной суммы возмещения ущерба уже началась.

«Потерпевшие от насильственных действий граждане и их родственники, при наличии документа о проведенной экспертизе о том, что их покалечили, а также выписки из Единого реестра досудебных расследований о заведении производства по этому делу смогут получить компенсацию, обратившись в центры правовой помощи. Тогда выплаты пострадавшие смогут получить еще до начала судебных разбирательств», — сказал Банчук.

Замминистра подчеркнул, что минимальная сумма компенсации будет составлять 1 000 гривен.