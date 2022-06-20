Минреинтеграции обновило список территорий, переселенцы из которых могут претендовать на помощь

19:02 20 июня Киев, Украина

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень территорий, переселенцам из которых будут выплачиваться пособия.

В обновленный список входят 300 общин в восьми областях:
  • Донецкой (66),
  • Харьковской (51),
  • Днепропетровской (7),
  • Луганской (37),
  • Запорожской (51),
  • Херсонской (49),
  • Николаевской (23),
  • Сумской (15).
Дополнительную информацию о статусе общин можно найти на онлайн-карте .

Этот перечень регулярно обновляется, его формируют по согласованию Минобороны на основании предложений областных и Киевской городской военных администраций. В него входят:

временно оккупированными территории;
территории, находящиеся в окружении (блокировке);
территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Переселенцы с этих территорий могут получать 2000 гривен помощи от государства, а также 3000 гривен за каждого из детей. Получить статус перемещенного лица теперь можно в Дии.