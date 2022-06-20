Минреинтеграции обновило список территорий, переселенцы из которых могут претендовать на помощь

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень территорий, переселенцам из которых будут выплачиваться пособия.
В обновленный список входят 300 общин в восьми областях:
В обновленный список входят 300 общин в восьми областях:
- Донецкой (66),
- Харьковской (51),
- Днепропетровской (7),
- Луганской (37),
- Запорожской (51),
- Херсонской (49),
- Николаевской (23),
- Сумской (15).
Дополнительную информацию о статусе общин можно найти на онлайн-карте .
Этот перечень регулярно обновляется, его формируют по согласованию Минобороны на основании предложений областных и Киевской городской военных администраций. В него входят:
временно оккупированными территории;
территории, находящиеся в окружении (блокировке);
территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
Переселенцы с этих территорий могут получать 2000 гривен помощи от государства, а также 3000 гривен за каждого из детей. Получить статус перемещенного лица теперь можно в Дии.
Этот перечень регулярно обновляется, его формируют по согласованию Минобороны на основании предложений областных и Киевской городской военных администраций. В него входят:
временно оккупированными территории;
территории, находящиеся в окружении (блокировке);
территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
Переселенцы с этих территорий могут получать 2000 гривен помощи от государства, а также 3000 гривен за каждого из детей. Получить статус перемещенного лица теперь можно в Дии.
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