Минприроды в четвертый раз переиздаст Красную книгу Украины

Переиздание Красной и Зеленой книги Украины, которое планировалось на начало 2020 года, было перенесено из-за того, что средства из бюджета программы были направлены на борьбу с коронавирусом.
Сейчас Министерство окружающей среды и природных ресурсов Украины готовит четвертое издание Красной книги Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что на основе этого готовятся к утверждению обновленные списки растительного и животного мира, которые будут занесены в четвертое издание.
Так, в соответствии с законодательством, предложения о включении или исключении могут вносить научно-исследовательские учреждения, государственные и общественные организации, а также отдельные специалисты и ученые.
Так, в соответствии с законодательством, предложения о включении или исключении могут вносить научно-исследовательские учреждения, государственные и общественные организации, а также отдельные специалисты и ученые.
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