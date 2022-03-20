Минприроды в четвертый раз переиздаст Красную книгу Украины

15:25 27 октября Киев, Украина

Переиздание Красной и Зеленой книги Украины, которое планировалось на начало 2020 года, было перенесено из-за того, что средства из бюджета программы были направлены на борьбу с коронавирусом.

Сейчас Министерство окружающей среды и природных ресурсов Украины готовит четвертое издание Красной книги Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В Минприроды проводится работа по подготовке четвертой редакции издания Красной книги Украины. Сейчас Министерство получило результаты научных исследований, согласованные Национальной комиссией по вопросам Красной книги, относительно перечня видов животных, растений и грибов, которые могут быть включены или исключены из Красной книги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе этого готовятся к утверждению обновленные списки растительного и животного мира, которые будут занесены в четвертое издание.



Так, в соответствии с законодательством, предложения о включении или исключении могут вносить научно-исследовательские учреждения, государственные и общественные организации, а также отдельные специалисты и ученые.