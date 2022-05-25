Минобразования одобрило стратегию развития профтехов

18:10 21 декабря Киев, Украина

Министерство образования и науки Украины согласно новой стратегии, обещает, что уровень трудоустройства выпускников профессионально-технических учебных заведений будет составлять не менее 80%.
 
Об этом сообщает пресс-служба МОН в понедельник, 21 декабря.

Цели стратегии:
  • усиление автономии учебных заведений;
  • создание информационной системы управления образованием (EMIS);
  • продолжение разработки стандартов профессионально-технического образования на компетентностной основе.
Также в документе заложены задачи, которые должны усилить сотрудничество бизнеса и профтеха.
"В документе стратегии прописаны четкие показатели выполнения целей. Например, в результате сотрудничества учреждений и бизнеса уровень трудоустройства выпускников должна составлять не ниже 80%", - сообщили в МОН.
После доработки стратегия будет представлена Кабинету Министров Украины на утверждение.