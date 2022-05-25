Минобразования одобрило стратегию развития профтехов

18:10 21 декабря Киев, Украина

Министерство образования и науки Украины согласно новой стратегии, обещает, что уровень трудоустройства выпускников профессионально-технических учебных заведений будет составлять не менее 80%.

Об этом сообщает пресс-служба МОН в понедельник, 21 декабря.



Цели стратегии:

усиление автономии учебных заведений;

создание информационной системы управления образованием (EMIS);

продолжение разработки стандартов профессионально-технического образования на компетентностной основе.

Также в документе заложены задачи, которые должны усилить сотрудничество бизнеса и профтеха.

"В документе стратегии прописаны четкие показатели выполнения целей. Например, в результате сотрудничества учреждений и бизнеса уровень трудоустройства выпускников должна составлять не ниже 80%", - сообщили в МОН.