Минобразования одобрило стратегию развития профтехов

Министерство образования и науки Украины согласно новой стратегии, обещает, что уровень трудоустройства выпускников профессионально-технических учебных заведений будет составлять не менее 80%.
Об этом сообщает пресс-служба МОН в понедельник, 21 декабря.
Цели стратегии:
- усиление автономии учебных заведений;
- создание информационной системы управления образованием (EMIS);
- продолжение разработки стандартов профессионально-технического образования на компетентностной основе.
Также в документе заложены задачи, которые должны усилить сотрудничество бизнеса и профтеха.
После доработки стратегия будет представлена Кабинету Министров Украины на утверждение.
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