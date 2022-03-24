Минобразования: дополнительная сессия ВНО пройдет с 29 июня по 14 июля

29 июня стартует дополнительная сессия ВНО, которая будет проходить четко по графику и закончится 14 июля, объявление результатов допсессии запланировано на 23 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.
Она будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил.
Дополнительная сессия проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии ВНО.
В этом году дополнительная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить по следующему графику:
29 июня - химия;
1 июля - английский язык;
2 июля - немецкий язык;
5 июля - испанский язык;
6 июля - французский язык;
7 июля - математика, математика (задания уровня стандарт);
8 июля - физика;
9 июля - украинский язык, украинский язык и литература;
12 июля - история Украины;
13 июля - биология;
14 июля - география.
Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 23 июля.
На тестировании следует иметь с собой:
- 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
- бутылочку с питьевой водой без этикетки;
- средства индивидуальной защиты, которые участник сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.
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