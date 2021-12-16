Минобороны вводит изменения в военную форму и новые знаки различия

Отдел внедрения военной символики ВСУ при Министерстве обороны ввел ряд изменений во внешний облик украинских бойцов. Так, были разработаны и приняты новшества в правила ношения военной формы и знаков различия. По мнению руководителя отдела Игоря Непоты, которым он поделился во время сегодняшнего брифинга, эти изменения сделают военную форму более практичной.

"Приказом Министерства обороны Украины № 238 от 30 июня 2020 внесены изменения в Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины, и лицеистами военных лицеев. Отныне правила ношения военной формы одежды и знаков различия распространяются и на Государственную специальную службу транспорта", - сказал Непота.

В частности, изменились знаки различия высшего офицерского, сержантского и старшинского состава, нарукавные знаки принадлежности к виду или роду войск размещаются на правом рукаве, нарукавный знак воинской части - на левом, а знак Государственный Флаг Украины - на обоих рукавах. Также изменились и эмблемы на воротнике парадной и повседневной формы одежды.

"Новые эмблемы получили офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи, специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности, медицинская и ветеринарная служба, части радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, подразделения морской пехоты, армейской авиации, военной службы правопорядка, военно-топографической службы и Государственной специальной службы транспорта", - продолжил Непота.

Кроме того, были утверждены новые беретные знаки радиотехнических войск и войск связи, морской пехоты и Государственной специальной службы транспорта. Новые нарукавные знаки определены для аппарата главнокомандующего ВСУ, военной службы правопорядка, медицинской службы, Государственной специальной службы транспорта и морской пехоты.

"Указанные изменения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы одежды и сделали ее более привлекательной и практичной", - резюмировал Непота.

Напомним, что ранее были названы преимущества повышенного статуса Украины в НАТО. Программа также предусматривает совместное противодействие киберугрозам и международному терроризму.

Также Минобороны уточнило запреты нового перемирия. Украинским военным запретили открывать огонь, использовать летательные аппараты и проводить любые разведывательные действия. А за нарушения установлены "дисциплинарные меры".