Минобороны вводит изменения в военную форму и новые знаки различия

Отдел внедрения военной символики ВСУ при Министерстве обороны ввел ряд изменений во внешний облик украинских бойцов. Так, были разработаны и приняты новшества в правила ношения военной формы и знаков различия. По мнению руководителя отдела Игоря Непоты, которым он поделился во время сегодняшнего брифинга, эти изменения сделают военную форму более практичной.
В частности, изменились знаки различия высшего офицерского, сержантского и старшинского состава, нарукавные знаки принадлежности к виду или роду войск размещаются на правом рукаве, нарукавный знак воинской части - на левом, а знак Государственный Флаг Украины - на обоих рукавах. Также изменились и эмблемы на воротнике парадной и повседневной формы одежды.
Кроме того, были утверждены новые беретные знаки радиотехнических войск и войск связи, морской пехоты и Государственной специальной службы транспорта. Новые нарукавные знаки определены для аппарата главнокомандующего ВСУ, военной службы правопорядка, медицинской службы, Государственной специальной службы транспорта и морской пехоты.
Напомним, что ранее были названы преимущества повышенного статуса Украины в НАТО. Программа также предусматривает совместное противодействие киберугрозам и международному терроризму.
Также Минобороны уточнило запреты нового перемирия. Украинским военным запретили открывать огонь, использовать летательные аппараты и проводить любые разведывательные действия. А за нарушения установлены "дисциплинарные меры".
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