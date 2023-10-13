Минобороны Украины тестирует женские бронежилеты: новая защита для военнослужащих

19:59 13 октября Киев, Украина

Министерство обороны Украины проводит тестирование двух моделей женских бронежилетов. Это уже второе испытание после учета пожеланий женщин по результатам первого этапа тестирования.

"Женщины одной из воинских частей ВСУ испытывают две модели модульных бронежилетов с конструктивно изогнутой пластиной. Новая разработка учитывает особенности телосложения военнослужащих. Средства индивидуальной защиты тестируются при выполнении учебно-боевых задач, что позволяет максимально приблизить условия использования новой "брони" к боевым действиям", - говорится в сообщении.

В Минобороны заметили, что на боковых сторонах бронежилета хорошо видны демпферные вставки - элементы, которых нет в мужских моделях "брони". Именно они обеспечивают плотное прилегание к телу военнослужащих и выполняют защиту.



Отмечается, что Центральное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ проводит такое опытное ношение уже во второй раз, после учета пожеланий женщин по результатам первого тестового ношения.

"По завершении "полевого" опытного ношения производители проведут лабораторные испытания. Бронежилет будут проверять в различных климатических условиях. По результатам этих испытаний, Минобороны утвердит образцы-эталоны, тогда бронежилеты будут считаться принятыми на обеспечение в ВСУ", — говорится в сообщении

Следующим шагом станет осуществление закупки новых средств индивидуальной защиты, добавили в оборонном ведомстве.