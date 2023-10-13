Минобороны Украины тестирует женские бронежилеты: новая защита для военнослужащих

Министерство обороны Украины проводит тестирование двух моделей женских бронежилетов. Это уже второе испытание после учета пожеланий женщин по результатам первого этапа тестирования.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В Минобороны заметили, что на боковых сторонах бронежилета хорошо видны демпферные вставки - элементы, которых нет в мужских моделях "брони". Именно они обеспечивают плотное прилегание к телу военнослужащих и выполняют защиту.
Отмечается, что Центральное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ проводит такое опытное ношение уже во второй раз, после учета пожеланий женщин по результатам первого тестового ношения.
Следующим шагом станет осуществление закупки новых средств индивидуальной защиты, добавили в оборонном ведомстве.
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