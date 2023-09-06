Минобороны и украинское креативное агентство запустили социальную кампанию

Министерство обороны Украины и креативное агентство I am Idea запустили социальную кампанию "Бояться - это нормально".
В течение весны 2023 года более половины опрошенных украинцев не обращались в территориальные центры комплектования и социальной поддержки даже для уточнения данных. Больше тех, кто не обращался, в возрастных группах 25-34 лет (72%) и 35-44 лет (66%). Отмечается, что есть немало причин, по которым украинцы не обновляют данные — сомнения, недоверие, иллюзии о войне и страхе. Страх усиливается информационным напряжением, а давление со стороны общества каждый день заставляет оправдываться.
В течение весны 2023 года более половины опрошенных украинцев не обращались в территориальные центры комплектования и социальной поддержки даже для уточнения данных. Больше тех, кто не обращался, в возрастных группах 25-34 лет (72%) и 35-44 лет (66%). Отмечается, что есть немало причин, по которым украинцы не обновляют данные — сомнения, недоверие, иллюзии о войне и страхе. Страх усиливается информационным напряжением, а давление со стороны общества каждый день заставляет оправдываться.
В агентстве отметили, что во время коммуникации исследовали тему страхов, которые формируются с детства — зайти в темный подвал, прыгнуть с пирса или подойти к собаке. Каждый боится, но настоящая сила открывается, трансформируя его в пользу себе.
Как часть национальной коммуникации агентство и министерство вместе с продакшном Nо Stars и режиссером Евгением Головатенко создали серию роликов и баннеры.
Все участники съемок в военной форме — реальные бойцы.
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