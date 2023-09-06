Минобороны и украинское креативное агентство запустили социальную кампанию

17:53 17 августа Киев, Украина

Министерство обороны Украины и креативное агентство I am Idea запустили социальную кампанию "Бояться - это нормально".



В течение весны 2023 года более половины опрошенных украинцев не обращались в территориальные центры комплектования и социальной поддержки даже для уточнения данных. Больше тех, кто не обращался, в возрастных группах 25-34 лет (72%) и 35-44 лет (66%). Отмечается, что есть немало причин, по которым украинцы не обновляют данные — сомнения, недоверие, иллюзии о войне и страхе. Страх усиливается информационным напряжением, а давление со стороны общества каждый день заставляет оправдываться.

“Есть две составляющие победы – люди и оружие. И надо понимать, что все мобилизованные – это не все, кто выполняет боевые задачи, есть потребность во всех специальностях. Здесь важно доверие между гражданами и ТЦК, сейчас это доверие нужно выстраивать с нуля. Поэтому мы делаем шаг на встречу к этому доверию, потому что у нас у всех одна задача – победить”, – отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В агентстве отметили, что во время коммуникации исследовали тему страхов, которые формируются с детства — зайти в темный подвал, прыгнуть с пирса или подойти к собаке. Каждый боится, но настоящая сила открывается, трансформируя его в пользу себе.



Как часть национальной коммуникации агентство и министерство вместе с продакшном Nо Stars и режиссером Евгением Головатенко создали серию роликов и баннеры.

Все участники съемок в военной форме — реальные бойцы.