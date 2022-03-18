Минобороны: как происходит мобилизация сейчас. Какие правила

07:17 16 марта Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля подписал указ о всеобщей мобилизации. Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала категории, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.





Как происходит мобилизация сейчас? Какие правила? Об этом Маляр написала в своем Facebook.



В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины начиная с 24 февраля 2022 г. на основании Указа Президента Украины №69/2022 «Об общей мобилизации» в государстве объявлено и проводится общая мобилизация в течение 90 суток.



Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, других военных формирований Украины осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. Сейчас эти планы есть с грифом «секретно».



Кого в первую очередь мобилизуют? Или отправляют сразу на передовую? Как учат тех, кто не имеет опыта военной службы?



В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет уже отслуживших военнослужащих и военнообязанных.



Мобилизированных, которые не проходили военной службы на первом этапе, направляют для осуществления соответствующей профессиональной подготовки в учебные центры (учебные заведения), после завершения которой, они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.



Каков порядок мобилизации внутриперемещенных лиц?



В связи с активными боевыми действиями со стороны оккупанта сотни тысяч переселенцев (часть из них военнообязанные призывного возраста 18-60 лет) вынуждены были спасать свои семьи и перемещаться в безопасные места.

Мужчины призывного возраста для получения статуса



Ближайшие планы на мобилизацию через военное положение? В связи с активными боевыми действиями со стороны оккупанта сотни тысяч переселенцев (часть из них военнообязанные призывного возраста 18-60 лет) вынуждены были спасать свои семьи и перемещаться в безопасные места.Мужчины призывного возраста для получения статуса ВПЛ обязаны стать на военный учет в ТЦК и СП и в соответствии с общей мобилизацией они должны быть призваны в армию.



Планирование следующих шагов проведения мобилизационных мероприятий в государстве напрямую зависит от развития ситуации на линии столкновения.



Будут ли мобилизовывать женщин?



Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям могут быть призваны в воинские части на военную службу.



Пока такой необходимости нет, но в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями, такими как: медицинские, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, водители автотракторных (гусеничных) средств, водолазы, механики и монтажники авиационных машин, картографии, топогеодезии, фотограмметрии, аэрофотослужбы, полиграфии, кинорадиомеханики, пищевой промышленности, финансово-экономической деятельности



Следует заметить, что ни одна женщина без согласия на военную службу во время мобилизации пока не призвана.



Учитывая объемы мобилизации, которые приходится сейчас выполнять, могут возникать организационные проблемы, проблемы обеспечения. Однако делается все возможное для их решения, в том числе благодаря вашему оперативному информированию.



Какие две жалобы мы получаем сейчас чаще всего?



1. Что касается того, что на западе Украины мобилизуют в первую очередь ВПЛ, а не местных?



Указанные жалобы необоснованны.



Вызывающая и беспрецедентная вооруженная агрессия России в отношении нашего государства сейчас, наверное, как никогда, еще не объединяла наш народ в сопротивление. Во всех средствах массовой информации есть много разнообразных видео, показывающих невероятное количество людей, добровольно прибывающих в ТЦК и СП для выполнения своей конституционной обязанности по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Это говорит о том, что работники ТЦК и СП просто физически не могут делать выборочный или принципиальный подход к призыву граждан. Мобилизация производится на общих основаниях для всех слоев населения.



2. Людей, через пару дней учеб или вообще без них направляют на передовую?



В связи с сложившейся в государстве ситуацией, подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам (без снижения качества обучения) и составляет от 7 до 20 суток (в зависимости от сложности специальности).



Впрочем, если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, сообщите об этом телефонам горячей линии. Для того, чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99



Категории, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации: