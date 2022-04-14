Минкульт Украины пересмотрит содержание курса зарубежной литературы

18:56 14 апреля Киев, Украина

Произведения русских писателей, которые пропагандировали идеи нацизма, могут исключить из школьного курса Зарубежная литература.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время телемарафона.



Он отметил, что на прошлой неделе в рамках дисциплины Зарубежная литература собрали рабочую группу из специалистов, которые четко оценят необходимость присутствия российских авторов в рамках курса Русская литература.



"К Гейне и Шиллеру нет претензий, они же не пропагандировали идеи нацизма. У нас есть Гоголь. Мы очень глубоко пересмотрим все произведения, которые до этого были рекомендованы, и очень критично отнесемся к содержанию этого предмета, даже по выборочным произведениям", - сказал Шкарлет.