Минкульт создал Совет по дерусификации и декоммунизации

15:24 08 июня Киев, Украина

Министерство культуры и информационной политики создало совет, который будет работать над вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации.

Отныне органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и далее координировать его с советом.



Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

“Из-за полномасштабного вторжения россии запрос на замену советского и российского наследия украинским в нашем государстве значительно активизировался. Дерусификация, декоммунизация и деколонизация – своевременные процессы в истории современной Украины. Но все они должны проходить цивилизованно», – говорится в сообщении.

Процесс создания такого совета, по мнению главы Минкульта Александра Ткаченко, проходил с большим рвением, ведь после начала полномасштабного российского вторжения в Украине уже начали убирать с улиц памятники советским и российским деятелям, а также переименовывать объекты и избавляться от советской символики. .



Ткаченко, комментируя новый виток декоммунизации в Украине, отметил, что его не следует делать стихийным и заниматься переименованием и уничтожением памятников бездумно. По его словам, Украина уже давно начала работать над декоммунизацией, а переименование улиц, снос памятников российских деятелей и уход советской символики в городах – это зрелый и сознательный этап развития Украины. Он также подчеркнул, что иметь коммунистические и российские элементы в нашем пространстве, когда СССР и россия сознательно уничтожали украинцев и украинскую государственность, недопустимо.



Напомним, что в Украине с 2015 года изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в частности в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзных и автономных советских республик. или их фрагментов стало противозаконным .



Также в рамках декоммунизации переименовали почти тысячу украинских городов и демонтировали более 2,5 тысяч памятников, связанных с советским прошлым.