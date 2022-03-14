Минкульт собирает доказательства преступлений РФ против культурного наследия в Украине: как приобщиться

Министерство культуры и информационной политики Украины создало ресурс для документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных армией России.
Об этом сообщают на соответствующем сайте органа. На нем уже собрано несколько десятков военных преступлений в разных областях Украины.
Так, Минкульт призывает пользователей отправлять видео- и фотоматериалы, а также любую информацию согласно форме.
Среди примеров военных преступлений следующие:
Об этом сообщают на соответствующем сайте органа. На нем уже собрано несколько десятков военных преступлений в разных областях Украины.
Так, Минкульт призывает пользователей отправлять видео- и фотоматериалы, а также любую информацию согласно форме.
Среди примеров военных преступлений следующие:
- повреждение старинных построек (памятников архитектуры), исторических кладбищ, памятников, религиозных сооружений, произведений искусства,
- памятников природы, зданий заведений культуры – театров, музеев, библиотек и др.;
- разрушение археологических объектов – курганов, валов древних земляных укреплений, мест раскопок и др.;
- факты ранения / гибели гражданских лиц в результате применения силы и оружия оккупантом при попытке повреждения культурных объектов;
- захват имущества, ограбление оккупационных сил музеев, библиотек и других учреждений культуры.
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