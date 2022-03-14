Минкульт собирает доказательства преступлений РФ против культурного наследия в Украине: как приобщиться

14:42 14 марта Киев, Украина

Министерство культуры и информационной политики Украины создало ресурс для документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных армией России.

Об этом сообщают на соответствующем сайте органа. На нем уже собрано несколько десятков военных преступлений в разных областях Украины.

Так, Минкульт призывает пользователей отправлять видео- и фотоматериалы, а также любую информацию согласно форме.

Среди примеров военных преступлений следующие:
  • повреждение старинных построек (памятников архитектуры), исторических кладбищ, памятников, религиозных сооружений, произведений искусства,
  • памятников природы, зданий заведений культуры – театров, музеев, библиотек и др.;
  • разрушение археологических объектов – курганов, валов древних земляных укреплений, мест раскопок и др.;
  • факты ранения / гибели гражданских лиц в результате применения силы и оружия оккупантом при попытке повреждения культурных объектов;
  • захват имущества, ограбление оккупационных сил музеев, библиотек и других учреждений культуры.
"Материалы могут быть использованы в качестве доказательств для уголовного преследования причастных к преступлениям в соответствии с украинским законодательством в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале после его создания", - отмечают авторы ресурса, созданного в сотрудничестве с Региональным центром прав человека.