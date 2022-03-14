Минкульт собирает доказательства преступлений РФ против культурного наследия в Украине: как приобщиться

"Материалы могут быть использованы в качестве доказательств для уголовного преследования причастных к преступлениям в соответствии с украинским законодательством в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале после его создания", - отмечают авторы ресурса, созданного в сотрудничестве с Региональным центром прав человека.