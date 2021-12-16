Минкульт призывает присоединиться к акции "Месседж в космос"

14:56 12 Апрель Киев, Украина

Ко Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос объявлена всеукраинская акция "Месседж в космос".

Об этом сообщает МКИП в Фейсбуке.

"Каждый может присоединиться к акции, благодаря которой космос услышит ваши мечты и желания, которые станут частью большой Вселенной", - говорится в сообщении.

Чтобы оставить месседж, который будет отправлен в космос, необходимо:

перейти по ссылке и заполнить форму на сайте;

написать самое заветное свое желание или мечту;

подождать, пока месседж пройдет проверку;

получить сообщение на почту с точным временем, когда месседж будет отправлен в космос;

подключиться к прямой трансляции отправки сообщения в космос.

Всеукраинская акция продлится с 12 по 19 апреля 2021 года.



12 апреля отмечается День работников ракетно-космической отрасли Украины и Международный день авиации и космонавтики. Праздник посвящен первому в истории полету человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил орбитальный облет Земли.



Профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины отмечается в соответствии с указом Президента Украины №230/97 от 13 марта 1997 года "О дне работников ракетно-космической отрасли Украины".