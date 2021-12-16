Минкульт призывает присоединиться к акции "Месседж в космос"

Ко Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос объявлена всеукраинская акция "Месседж в космос".
Об этом сообщает МКИП в Фейсбуке.
Чтобы оставить месседж, который будет отправлен в космос, необходимо:
- перейти по ссылке и заполнить форму на сайте;
- написать самое заветное свое желание или мечту;
- подождать, пока месседж пройдет проверку;
- получить сообщение на почту с точным временем, когда месседж будет отправлен в космос;
- подключиться к прямой трансляции отправки сообщения в космос.
Всеукраинская акция продлится с 12 по 19 апреля 2021 года.
12 апреля отмечается День работников ракетно-космической отрасли Украины и Международный день авиации и космонавтики. Праздник посвящен первому в истории полету человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил орбитальный облет Земли.
Профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины отмечается в соответствии с указом Президента Украины №230/97 от 13 марта 1997 года "О дне работников ракетно-космической отрасли Украины".
12 апреля отмечается День работников ракетно-космической отрасли Украины и Международный день авиации и космонавтики. Праздник посвящен первому в истории полету человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил орбитальный облет Земли.
Профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины отмечается в соответствии с указом Президента Украины №230/97 от 13 марта 1997 года "О дне работников ракетно-космической отрасли Украины".
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