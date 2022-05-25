Минкульт предупреждает: участие в любых госконкурсах является бесплатным

12:37 20 августа Киев, Украина

Заработать на чужом таланте или чужом желании стать талантом стремятся очень многие «деятели от культуры». К сожалению, таких дельцов становится все больше. Поэтому Министерство культуры и информационной политики официально заявляет, что участие в любых государственных художественных конкурсах является бесплатным, а оплату могут требовать лишь мошенники.

"Вниманию участников творческих конкурсов. Актуальный и исчерпывающий перечень конкурсов, которые проводит Министерство культуры и информационной политики, выложен на официальном сайте МКИП в разделе Платформа открытых конкурсов. К каждому конкурсу добавлено полное описание и условия участия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, если кто-то требует оплату за участие в конкурсе, это мошенники.

"Призываем быть внимательными и проверять информацию на официальном сайте министерства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Национальном банке предупредили о возможных случаях создания мошеннических сайтов, которые пытаются выдать себя за систему BankID НБУ.