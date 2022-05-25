Минкульт предупреждает: участие в любых госконкурсах является бесплатным

Заработать на чужом таланте или чужом желании стать талантом стремятся очень многие «деятели от культуры». К сожалению, таких дельцов становится все больше. Поэтому Министерство культуры и информационной политики официально заявляет, что участие в любых государственных художественных конкурсах является бесплатным, а оплату могут требовать лишь мошенники.
Отмечается, что, если кто-то требует оплату за участие в конкурсе, это мошенники.
Как сообщалось ранее, в Национальном банке предупредили о возможных случаях создания мошеннических сайтов, которые пытаются выдать себя за систему BankID НБУ.
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