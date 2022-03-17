Минкульт представил на суд общественности брошюру с советами, как выжить в опасной ситуации и на войне

17:48 23 июня Киев, Украина

Министерство культуры разместило на своем сайте Центра информационной безопасности в PDF формате брошюру с практическими советами людям, которые попали в опасную ситуацию или стали жертвами военных действий.
 
Об этом рассказали в пресс-службе Минкульта.
"Недавняя эскалация на границах Украины обнаружила огромный запрос на практические советы, как действовать обычным людям. Страх и паника, как известно, являются лучшим основанием для проведения дезинформационных операций. Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но при этом содержит практические советы. Брошюру легко и быстро прочитать в момент непосредственной опасности. Одной из крупнейших ее ценностей являются советы - как вести себя в информационном поле", - отметила руководитель Центра страткомуникаций и информбезопасности Любовь Цибульская.
Министерство считает, что инструкция пригодится как для ознакомления заранее, так и для того, "чтобы посмотреть в нее и не растеряться в момент опасности".

Содержание:

→ cоветы к подготовке дома;
→ что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий;
→ что не следует делать ни в коем случае;
→ как не стать жертвой дезинформации;
→ что делать после получения сигнала "всем внимание";
→ что следует знать, оказавшись в зоне обстрела а) стрелковым оружием, б) артобстрела, в) обстрела из систем залпового огня;
→ как подготовить "тревожный чемоданчик";
→ что должно быть в аптечке.

В ближайшее время ведомство напечатает для жителей востока и юга Украины первые 100 000 экземпляров. Их раздадут местным жителям военные. Позже ее допечатают для распространения во всех областях Украины.

Брошюру переведут на русский и крымскотатарский языки, а также на английский, чтобы поделиться опытом с международными партнерами.

"Мы призываем загружать, читать и распространять ее. И призываем общественные организации, центральные и региональные органы власти выкладывать брошюру на своих информационных ресурсах", – пишут в ведомстве.