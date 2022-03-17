Минкульт представил на суд общественности брошюру с советами, как выжить в опасной ситуации и на войне

17:48 23 июня Киев, Украина

Министерство культуры разместило на своем сайте Центра информационной безопасности в PDF формате брошюру с практическими советами людям, которые попали в опасную ситуацию или стали жертвами военных действий.

Об этом рассказали в пресс-службе Минкульта

"Недавняя эскалация на границах Украины обнаружила огромный запрос на практические советы, как действовать обычным людям. Страх и паника, как известно, являются лучшим основанием для проведения дезинформационных операций. Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но при этом содержит практические советы. Брошюру легко и быстро прочитать в момент непосредственной опасности. Одной из крупнейших ее ценностей являются советы - как вести себя в информационном поле", - отметила руководитель Центра страткомуникаций и информбезопасности Любовь Цибульская.

Министерство считает, что инструкция пригодится как для ознакомления заранее, так и для того, "чтобы посмотреть в нее и не растеряться в момент опасности".



Содержание:



→ cоветы к подготовке дома;

→ что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий;

→ что не следует делать ни в коем случае;

→ как не стать жертвой дезинформации;

→ что делать после получения сигнала "всем внимание";

→ что следует знать, оказавшись в зоне обстрела а) стрелковым оружием, б) артобстрела, в) обстрела из систем залпового огня;

→ как подготовить "тревожный чемоданчик";

→ что должно быть в аптечке.



В ближайшее время ведомство напечатает для жителей востока и юга Украины первые 100 000 экземпляров. Их раздадут местным жителям военные. Позже ее допечатают для распространения во всех областях Украины.



Брошюру переведут на русский и крымскотатарский языки, а также на английский, чтобы поделиться опытом с международными партнерами.



"Мы призываем загружать, читать и распространять ее. И призываем общественные организации, центральные и региональные органы власти выкладывать брошюру на своих информационных ресурсах", – пишут в ведомстве.