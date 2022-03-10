Минкульт начал бороться с пропагандой со стороны России

Украинские креативщики вместе с Минкультуры и информполитики объединились в информационный полк War Against War, чтобы усилить противодействие откровенной лжи и пропаганде России.
Об этом сообщило Министерство культуры и информполитики.
Министр культуры Александр Ткаченко подчеркнул, что сегодня любой ролик или фото – это не просто контент. Это, по его словам, поднятие боевого духа и доказательная база против преступных действий Российской Федерации в отношении Украины.
Об этом сообщило Министерство культуры и информполитики.
Министр культуры Александр Ткаченко подчеркнул, что сегодня любой ролик или фото – это не просто контент. Это, по его словам, поднятие боевого духа и доказательная база против преступных действий Российской Федерации в отношении Украины.
По его словам, Минкульт планирует увеличивать количество контента о войне, чтобы не оставить врагу никакого шанса на пропагандистскую ложь.
Сейчас в одной команде работают украинские креативщики, журналисты, режиссеры и пиарщики. Они создают видео и тексты на разных языках, рассчитанные на разную аудиторию: мир, Украина, Россия.
Также министерство призвало украинцев распространять ролики и тексты на всех доступных площадках, потому что "единственным фронтом легче побеждать".
Деятельность ₩AW авторизована Офисом президента и Минкультом.
Для креативных команд, желающих сотрудничать с AW: War Against War, инициатива обнародовала контактную форму.
Владельцам СМИ и представителям медиасообщества представители инициативы также предлагают приобщаться к сотрудничеству и информационной поддержке. ₩AW: War Against War создает видеоконтент – и если есть возможность распространять его на своих ресурсах, это очень поможет в распространении правды.
К инициативе можно приобщиться через инстаграмм, телеграмм, сайт министерства, YouTube.
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