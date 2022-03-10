Минкульт начал бороться с пропагандой со стороны России

19:53 09 Март Киев, Украина





Об этом сообщило Министерство культуры и информполитики.



Министр культуры Александр Ткаченко подчеркнул, что сегодня любой ролик или фото – это не просто контент. Это, по его словам, поднятие боевого духа и доказательная база против преступных действий Российской Федерации в отношении Украины. Украинские креативщики вместе с Минкультуры и информполитики объединились в информационный полк War Against War, чтобы усилить противодействие откровенной лжи и пропаганде России.Об этом сообщило Министерство культуры и информполитики.Министр культуры Александр Ткаченко подчеркнул, что сегодня любой ролик или фото – это не просто контент. Это, по его словам, поднятие боевого духа и доказательная база против преступных действий Российской Федерации в отношении Украины.

“Украинцы наблюдают огромное количество информации, которую генерируют и создают волонтеры из разных сфер. И это очень важно, ведь все они усиливают информационное сопротивление нашей страны и показывают правду всему миру”, – делится Ткаченко.

По его словам, Минкульт планирует увеличивать количество контента о войне, чтобы не оставить врагу никакого шанса на пропагандистскую ложь.